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Jahovic’in sağlık durumu belli oldu
Antalyaspor

Jahovic’in sağlık durumu belli oldu

Antalyaspor’da, Makedon forvet Adis Jahovic’in 3 yada 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

27 Ocak 2020 15:19

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ise karşılaşan Antalyaspor'da yeni transfer Adis Jahovic, kafasına aldığı darbe sonucu travma şüphesiyle ambulans helikopterle Antalya’daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Bugünü de hastanede geçirecek olan futbolcuya herhangi bir operasyon yapılmayacağı açıklanmıştı.

Tedavisine devam edilen Makedon forvetin 3 yada 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Başarılı forvet Yukatel Denizlispor karşısında takımın 26'ıncı dakikada ilk golünü kaydetmişti.

Son güncelleme 15:19 | 27 Ocak 2020
Antalyaspor jahovic
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