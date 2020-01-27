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İsmail Kartal: ‘Bir puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz’
Süper Lig

İsmail Kartal: ‘Bir puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz’

DG Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İsmail Kartal, “1 puan aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

27 Ocak 2020 23:08

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında lider DG Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor karşısında aldıkları 1 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kartal, “Bugün buraya puan ya da puanlar almak için gelmiştik. İlk yarı gerçekten doğru pozisyon alıp, doğru savunma yaptık. İyi mücadele ettik ve berabere bitti. İkinci yarı bir değişiklik yaptık. Yaptığımız değişiklik karşılığını buldu ve 1 golle öne geçtik. Oyunun son bölümüne kadar futbolcular verdiğim görevi gayet yerine getirdiler. Taktik ve disipline bağlı şekilde oynadık” dedi.

27 Ocak 2020 MAÇ SONUCU | DG Sivasspor 1-1 Çaykur Rizespor Süper Lig`in 19. haftası Sivas`ta kapandı, Çaykur Rizespor deplasmanda 60`ta öne geçti ancak Yiğidolar, 90+3`te Yasin Öztekin ile 1-1`i buldu ve puanı kurtardı. Sivasspor 41 puanla Rizespor ise 24 puanla haftayı kapattı. İlgili Haberi Oku

‘Doğru zamanda, doğru pasları yapabilsek…’

Deneyimli çalıştırıcı, “Golden sonra birkaç tane daha pozisyonlarımız vardı. Doğru zamanda doğru pasları yapabilselerdi belki ikinci golü bulup maçı kopartabilirdik. Bizim en büyük eksiğimiz bugün 1-0'dan sonra ikinci golü de bulabilmek için şanslarımız vardı, bunu değerlendiremedik. Değerlendiremediğimiz içinde Sivasspor'da iyi bir takım. İyi futbol oynuyor, güçlü futbolcuları var” ifadelerini kullandı.

“Son anlarda yediğimiz golle maç berabere bitti. Sonuç olarak biz bugün buradan 1 puan aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Kartal, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sivasspor'da bugün elinden geleni yaptı özellikle ikinci yarı. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 23:08 | 27 Ocak 2020
Çaykur Rizespor ismail kartal süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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