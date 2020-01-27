Her şeye ihtiyaç var futbola yok!

Yine bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi maalesef ayrıştırıldık. Hem de ülke olarak en çok birleşmeye ihtiyaç duyduğumuz günlerde ‘bir kaç delinin’ bir kuyuya attığı taşla ikiye bölündük.

Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin üzerinden sadece 3 gün geçti. Ortada hala kaldırılması gereken bir enkaz, tutulması gereken bir yas, sarılması gereken yaralar varken et derdine düşen kasaba döndük.

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ertelenmesi kararını tartışılacak bir konu haline getirenler, yaşananları idrak edemeyenler için küçük bir bilgi vereyim;

AFAD bugün iki şehirde 1287 ağır hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı. Bu ne demek? Binlerce hasarlı ev, binlerce yıkılmış yuva, binlerce sokakta kalan insan demek.

Malatya’da bir futbol maçından daha büyük sorunlar, mücadeleler var… Depremden 52 saat sonra enkaz altından cansız bedenler çıkarılıyor.

Her şeye, herkese ihtiyaç var.

Polise, askere, sağlık personeline, ambulansa, hastaneye, doktora, esnafa, camiye, okula, spor salonuna ve hatta statlara.

EN SAĞLIKLI KARARLARIN ALTINDA BİLE BİT YENİĞİ ARAMA TELAŞI…

İhtiyacımız olmayan tek şey ise futbol.

Her şartta gerilimi tırmandırma konusunda yine maşallahımız var!

Nedir bu paranoya? Bu kuşku hali? En sağlıklı kararların altında bile bir bit yeniği arama telaşı nedir? Bu kadar hassas olmamız gereken bir meselede neden birbirimize güvenemiyoruz?

Bizim konuşmamız gereken konu bu.

Tamamen sosyal medya üzerinden alınan rüzgarla Fenerbahçe Kulübü’nün erteleme kararına tepki göstermesi ve amiyane tabirle öküzün altında buzağı arama durumuna düşmesi, her fırsatta ‘Türkiye’nin en güçlü sivil toplum örgütü Fenerbahçe’dir’ diyenlere yakıştı mı?

Elazığ ve Malatya için düzenlenen yardım kampanyasına ilk omuz veren, gecesini gündüzüne katıp hazırlık yapan Fenerbahçe taraftarlarının böyle bir duyarsızlığın içine çekilmesi vicdansızlık değil mi?

Benzer bir deprem felaketi İstanbul’da yaşansa ve o hafta Kadıköy’de Fenerbahçe-Trabzonspor maçı olsa koskoca Fenerbahçe camiası Trabzon’un eksiklerinden mi faydalanmak ister yoksa maçı erteleme kararının arkasında mı durur?

‘MUTLUYUZ’ MESAJI MI VERİLECEKTİ?

Maçın oynanmasını isteyen Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek temsil ettiği şehirde yaşayan insanları moral olsun, hayatın akışı devam etsin diye maça mı davet edecekti? Yoksa maça gelen evsiz kalmış Malatyalılarla ‘mutluyuz’ mesajı mı verecekti?

Şampiyonluk yarışı veren takımlar sadece Trabzonspor ve Fenerbahçe mi? Trabzon’a avantaj sağlanmasını Sivasspor dert etmiyor mu?

TFF maçı erteleyerek son dönemlerdeki en aklı başında kararını vermiştir.

Daha önce benzer durumlarda yanlış kararların alınması bugün doğrunun yapılmasını engelleyemez.

Yazarın Diğer Yazıları