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Fenerbahçe’nin Başakşehir maçındaki üstün rakamları
Süper Lig

Fenerbahçe’nin Başakşehir maçındaki üstün rakamları

Rakip yarı alanda yüzde 82 pas yapan Fenerbahçe, 52 kez topla buluştu. Başakşehirliler ayağında topu 7.3 saniye tutabildi.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 27 Ocak 2020 10:19

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında 2-0 kazanırken istatistikleri altüst etti. Rakip ceza sahasında 52 kez topla buluşan sarı-lacivertliler, 29 şut çekti, 23 kilit pas yapıp 12 net gol fırsatı yakaladı. Başakşehir'in sahasında yüzde 82 pas isabetiyle oynayan Kanarya, 3. bölgeyi çok iyi kullandı. Fenerbahçe, bir alanda da ezber bozdu. Genelde topa sahip olan takımlar koşu mesafesi olarak geride olur. Ancak Fenerbahçe, 113.6 km ile güçlü rakibinden 3 km daha fazla koştu.

TOP MERT’TE KALDI

Hücum preste büyük üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, topu kaybettikten sonra ortalama 7.3 saniyede geri kazandı. Böylece rakibin pas yüzdesi ortalamanın çok altına, yüzde 71'e indirildi. Başakşehir'de 2.45'le en çok topa sahip olma süresi kaleci Mert'in olması gerçekleri özetledi. Yanal'ın Emre'yi yedek oturtma hamlesi de başarıyla sonuçlandı. Gustavo ve Ozan'la kurduğu orta sahayla Fener ikili mücadelelerle rakibine yüzde 62'ye 38 üstünlük sağladı.

Son güncelleme 10:19 | 27 Ocak 2020
Fenerbahçe Sercan Hamzaoğlu süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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