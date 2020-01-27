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Fenerbahçe taraftarlarının yardım paketleri Elazığ’a ulaştı
Fenerbahçe

Fenerbahçe taraftarlarının yardım paketleri Elazığ’a ulaştı

Fenerbahçe Kulübü'nün de destek verdiği kampanya için toplanan yardım paketleri Elazığ'a ulaştı.

27 Ocak 2020 12:35

Kadıköy Belediyesi, Elazığ ve Malatya’yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından “Kadıköy Paylaşıyor” adı ile yardım kampanyası başlatmıştı. Fenerbahçe Kulübü de, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremlerin ardından taraftarlarını afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına katılmaya davet etti. Süper Lig’in 19’uncu haftasında cumartesi günü oynanan Fenerbahçe – Medipol Başakşehir maçı öncesinde de yardım kampanyasına taraftarların da katkıda bulunabilmesi için Yoğurtçu Parkı’na yardım noktası oluşturuldu. Karşılaşma öncesinde Yoğurtçu Parkı’na gelen taraftarlar yardım paketlerini Kadıköy Belediyesi araçlarına teslim ettiler. Bunun yanı sıra maç sonunda tribünlerden atılan atkı ve bereler de toplanarak yardım tırlarına ulaştırıldı.

Toplanan yardımların yer aldığı konvoy deprem bölgesine ulaştı. Fenerbahçeli taraftarların topladığı yardımlar ve halkın katkıları bu araçlarda yer aldı. Çoğunlukla kışlık giysi, bot ve battaniye gibi yardımlardan oluşan ilk tırda 776 koli, TIR ve kamyondan oluşan ikinci konvoyda ise 1274 koli yer aldı. Fenerbahçe taraftarlarının yardımlarının bulunduğu ikinci TIR da deprem bölgesine ulaştı.

YÜZLERCE SARI-LACİVERT YARDIM

Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy’de oynanan Medipol Başakşehir maçının son bölümlerinde Elazığ’daki depremzedelere ulaşması için saha kenarına atkı ve berelerini atmış, tribünlerde de ‘Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle’ tezahüratında bulunmuşlardı. (DHA)

Fotoğraf: DHA

Son güncelleme 12:35 | 27 Ocak 2020
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