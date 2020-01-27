Eskişehirspor taraftarından çağrı! ‘2 bin lira tutmaktadır’

TFF 1. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'da siyah kırmızı renklere gönül veren taraftarlar, Bursaspor maçı için ulaşım konusunda destek bekliyor.

Son haftalarda genç bir kadroya sahip olmasına rağmen lige tutunmak için maçlardan iyi sonuçlar alarak ayrılan Eskişehirspor, taraftarına umut verdi. Taraftarlar da siyah kırmızılı camianın bu sıkıntılı sürecinde takımı yalnız bırakmıyor. Ligin 20. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan EsEs'te taraftarlar maça gidebilmek için destek bekliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, Bursa'da oynanacak olan maça gitmek için otobüs masrafının 2 bin lira tuttuğunu söyledi. Diri, “Eskişehirsporumuzun en büyük destekçisi olan tribünlerimizin sizlere ihtiyacı var. Tüm ülkenin övgüsünü alan Türk tribünlerinin lokomotifi olan ve tüm ülke taraftarının örnek aldığı Eskişehirspor tribünleri olarak bizlerin şehrimizden tek bir isteği var oda deplasmana otobüs. Aldığımız kombineler hep hüsranlara, hayal kırıklıklarınaydı. Yolu olmayan Köylere, adı duyulmamış kasabalara, kırık camlara ve mevzularaydı hep deplasmanlarımız. Bozulacağından emin olduğumuz otobüslerdi yola çıkışlarımız. Eskişehirspor tribünlerine bela olan özellikle son 20 sene içinde tribünlere konuşlanmaya başlayan hapçı, torbacı, tecavüzcü, hırsız, yağmacı, uyuşturucu bağımlısı ne kadar yüz kızartıcı olay varsa karışan tipleri de tribünlerden arındırdık. Bu uğurda çok mücadele ettik. Eskişehirspor tribünlerini Eskişehir halkına yakışır hale getirmek için gençliğimizi feda ettik. Bizler tribünler olarak daha çok destek vermek istiyoruz. Fakat imkansızlıklar bizlerinde önüne engel oluyor. Değerli Eskişehir halkı, bizlerin sizlerden tek isteği deplasman otobüsü. Para, pul, bilet gibi hiçbir beklentimiz yok. Biz yüreğinde sadece Eskişehirspor sevgisi olan insanlar gereken desteği bulamıyoruz. Sadece deplasmana otobüs istiyoruz. Bursa deplasmanında armamızı yalnız bırakmamak adına Lütfen bu çağrımıza sessiz kalmayınız. Eskişehirspor tribünleri olarak şehrimizden deplasmanlara otobüs desteği bekliyoruz. Bursa deplasmanına otobüs 2 bin lira tutmaktadır. Şu an için hiçbir ücretsiz otobüsümüz bulunmuyor” ifadelerine yer verdi. (İHA)