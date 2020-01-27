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MAÇ SONUCU | DG Sivasspor 1-1 Çaykur Rizespor
Süper Lig

MAÇ SONUCU | DG Sivasspor 1-1 Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 19. haftası Sivas'ta kapandı, Çaykur Rizespor deplasmanda 60'ta öne geçti ancak Yiğidolar, 90+3'te Yasin Öztekin ile 1-1'i buldu ve puanı kurtardı. Sivasspor 41 puanla Rizespor ise 24 puanla haftayı kapattı.

27 Ocak 2020 20:03

Süper lig’de 19. haftanın kapanış maçında lider Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada taraflar sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı. Demir Grup Sivasspor 90+3’te gelen golle puanı kurtardı!

Bu sonuçla Çaykur Rizespor 24 puanla haftayı 11. sırada noktalarken lider Sivasspor, 41 puana yükseldi. Sivasspor ile 2. Fenerbahçe’nin arasındaki 4 puan fark bulunuyor. Maç eksiği bulunan Trabzonspor’un ise 35 puanı var.

Rizespor direndi ama…

Maçta baştan sona üstünlük kuran, rakip yarı alanda gol arayan Sivasspor tabelayı tüm çabalarına rağmen 90+3’e kadar değiştiremezken Çaykur Rizespor ise 60’ta Garmash’ın golüyle öne geçti, direndi ancak Yasin Öztekin’in golüne engel olamadı.

İki takım da direklere takıldı, Sivasspor 17’si ceza sahası içinden olmak üzere 25 şut girişiminde bulundu ve 1 kez ağları sarsabildi. Ev sahibinin yenilmezlik serisi 11 maça çıktı, Rıza Çalımbay’ın öğrencileri ayrıca 19 maçtır üst üste rakip ağları bulmayı başardı.

Son güncelleme 22:14 | 27 Ocak 2020
Çaykur Rizespor Demir Grup Sivasspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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