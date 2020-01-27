Çin devinden Türkiye’ye 100 milyon TL yatırım

Dünya çapında 10 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan oyun yayın platformu Nimo TV, Türkiye pazarına giriyor. İlk olarak Gaming İstanbul’da 8 espor kulübü ile yapılan işbirliğini açıklayacak olan Nimo TV, Türkiye’ye ilk etapta 100 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor.

Çin'in en büyük canlı yayın oyun platformu ve Tencent'in ortak olduğu Huya şirketi çatısı altında bulunan Nimo TV, Türkiye pazarına Gaming İstanbul ile girmeye hazırlanıyor. Aralarında Beşiktaş ve 1907 Fenerbahçe’nin de bulunduğu 8 espor kulübü ile yapılacak işbirliğini Gaming İstanbul’da resmen açıklayacak olan Nimo TV’nin CEO’su Fee Liu, organizasyon öncesi sorularımızı yanıtladı.

Türkiye pazarına girme nedenleriniz nelerdir?

Türkiye çok büyük ve önemli bir oyun pazarı. Her şeyden önce Türkiye'de 30 milyon oyuncu bulunuyor. Espor endüstrisi gelişmiş durumda, aynı zamanda Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki en büyük oyun içi satın alım yapılan ülke Türkiye. İkinci olarak, Türkiye coğrafi olarak Avrupa ve Orta Doğu arasında bulunuyor. Bir taraftan Avrupa ve Amerika medya kültürüne uyum sağlarken, bir taraftan da Orta Doğu ülkelerine kültür liderliği yapıyor. Bu, Nimo TV'nin Avrupa ve Orta Doğu pazarını anlaması için iyi bir pencere.

Nimo TV'nin ana şirketi Huya, Çin'de bulunan en büyük oyun canlı yayın platformudur. Çin'deki başarımıza, teknoloji ve yazılım alanlarındaki deneyimlerimize dayanarak, aynı başarıyı Türkiye pazarında da göstereceğimizden eminiz.

Huya’nın en büyük hissedarlarından olan Tencent (PUBG Mobile, AOV, LOL gibi oyunların yapımcısı) Huya’nın denizaşırı platformu olan Nimo TV aracılığıyla uluslararası pazarlarda profesyonel oyunlar yayınlamayı amaçlayan Tencent Games ile stratejik bir işbirliği anlaşması imzalamıştır. Platform ve sistem, Tencent Games’in yüksek kaliteli markaları ve içeriğiyle birlikte çalışmakta ve uluslararası kullanıcılara yüksek kaliteli oyunlar ve canlı oyun içeriği sağlayarak küresel işleyişini güçlü bir şekilde geliştirmektedir.

Ne kadarlık bir yatırım düşünüyorsunuz?

Nimo TV olarak Türkiye pazarına çok önem verdiğimiz için 2020 yılında Türkiye'ye 100 milyon liradan fazla bir bütçeyle yatırım yapmayı düşünüyoruz. Yayıncı eğitimleri, profesyonel takımlarla sözleşmeler, etkinlikler ve bunlara ek olarak Nimo espor markası, işleyiş modeli ve canlı oyunlar için sağlıklı bir içerik ekosistemi oluşturmak adına çalışacağız.

3. Türkiye pazarı ile Çin pazarı kıyaslanabilir mi?

Türkiye’deki oyuncu kalitesi Çinli oyuncularla yarışır durumda. 2019 yılında Türkiye oyun pazarı araştırmalarımıza göre, oyun canlı yayınları için kullanıcı talebi hızlı bir büyüme eğilimi gösteriyor.

Günümüzde Türkiye’deki oyun ekolojisi ve espor endüstrisi gelişirken, demografik kazanç da giderek artmaktadır. Türkiye’de gittikçe artan oyun şirketleri ve oyun canlı yayın platformları potansiyeli gözden kaçmamaktadır.

2020 yılında Nimo genç kullanıcıları çekmek için; yurt içinde ve yurt dışındaki deneyimlerini artıracak, aynı zamanda işletme deneyimlerini hızlandıracak, Türk kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetleri kademeli olarak başlatacak ve Türk kullanıcılara daha iyi deneyim, daha zengin ve daha güzel canlı içerikler sunacaktır.

Türkiye’deki firmalarla nasıl bir işbirliği düşünüyorsunuz?

Mobil oyunlar alanında Nimo; Mezarcı gibi yayıncılar dahil olmak üzere en iyi Türk yayıncılarla işbirliği yapmak için bazı özel içerikler belirlemiştir. Aynı zamanda, birçok espor kulübünün özel canlı yayınları için de anlaşma yapılmıştır. Gelecekte yerel kullanıcılara daha kaliteli içerik sunmayı umarak espor endüstrisi alanındaki yerel işletmeler ve MCN ajanslarıyla iletişim kurmaya devam ediyoruz.

8 espor kulübü dışında başka kulüplerle de anlaşma yapmayı düşünüyor musunuz?

Tabii ki, bu sözleşmeyi 8 epor kulübüyle imzalamak sadece bir başlangıç. Espor kulüpleriyle daha iyi irtibatlar kurmaya ve ilgili işbirlikleri yapmaya devam edeceğiz. Gelecekte, Türkiye'nin espor çevresinde isim yapmak için kendi ekibimizi kuracak ve eğiteceğiz.

İşbirliği yapacağınız espor kulüpler hangileri?

Dark Passage, Beşiktaş, 1907 Fenerbahçe, Galakticos, İstanbul Wild Cats, 5 Ronin, Royal Youths, Aurora…

Profesyonel oyunculardan oluşan bu kulüplerin yakın gelecekte iyi sonuçlar elde edeceğini hepimiz göreceğiz. Biz de Nimo TV olarak elimizden gelen en iyi şekilde destekleyeceğiz bu takımları…

Gaming İstanbul’u daha önce takip ettiniz mi? Gaming İstanbul hakkındaki düşünceleriniz neler?

GIST fuarının Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki en büyük oyun fuarı olduğunu öğrendik ve bunun ChinaJoy’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika sürümü olduğunu benimsedik. GIST 2020'nin ana sahne, Influencer Lounge ve giriş bilekliği sponsoru olduk. Ayrıca, sözleşme yapılan sekiz kulübün etkinlikleri, PUBG Mobile ve MLBB canlı oyun etkinlikleri ve dört günlük fuarın tamamı Nimo TV’den canlı yayınlanacaktır. Umuyoruz ki GIST fuarı yardımıyla, Nimo markası Türkiye'de daha fazla oyun sever tarafından tanınacaktır. Fuar alanında, Türkiye’deki oyunseverlerle buluşmayı dört gözle bekliyoruz.