SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul’daki depremde hasar gören binalar korku saçıyor!
Cengiz Ünder dev derbide ‘maçın oyuncusu’ seçildi!
İtalya Serie A

Cengiz Ünder dev derbide ‘maçın oyuncusu’ seçildi!

Serie A'nın 21. haftasında Roma konuğu Lazio ile 1-1 berabere kalırken dev derbide Roma taraftarları Cengiz Ünder'i maçın oyuncusu olarak seçti.

27 Ocak 2020 18:33

İtalya Serie A’nın 21. haftasında Roma derbisinde Roma ile Lazio, Roma kulübünün ev sahipliğinde bir araya gelirken 1-1 biten maçta milli yıldızımız Cengiz Ünder de forma giydi.

Uzun süren sakatlığını atlatan ve bir süredir forma şansı bulmaya başlayan Cengiz Ünder, taraftarlar tarafından dev derbide ‘maçın oyuncusu’ seçildi. Konuyla ilgili olarak Roma’nın resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım da yapıldı.

Taraftarların oylarıyla maçın oyuncusu seçilen Cengiz Ünder, 90 dakikada sahada kaldı. EURO 2020’de de takımımızın en değerli isimlerinden biri olacak olan Cengiz’in form grafiği de son dönemde yükseliyor.

Son güncelleme 18:33 | 27 Ocak 2020
cengiz ünder İtalya Serie A lazio roma serie a
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Bugün - 20:00
-
Caykur Rizespor
Yeni Malatyaspor
Bugün - 20:00
0
-
0
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR