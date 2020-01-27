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Burak Yılmaz açıkladı: Beşiktaş’tan depremzedelere destek
Beşiktaş

Burak Yılmaz açıkladı: Beşiktaş’tan depremzedelere destek

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, Elazığ'daki depremzedeler için takım olarak 300 bin TL bağış yapacaklarını açıkladı.

27 Ocak 2020 00:17

Türkiye’yi yasa boğan 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depremi sonrasında Acun Ilıcalı’nın TV8’de yaptığı yardım kampanyasında Beşiktaş futbolcularından da destek geldi.

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, yayına bağlanarak yaptığı açıklamada “Futbolcu kardeşlerimiz olarak biz 300 bin TL yardımda bulunuyoruz” dedi.

Acun Ilıcalı da Beşiktaşlı futbolcuların duyarlı davranışı üzerine üzerine “Çok teşekkür ediyorum Burak. Bu duyarlılığa sahip olmak çok güzel. Beşiktaş camiasına ne mutlu ki, böyle duyarlı futbolcuları var” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:17 | 27 Ocak 2020
beşiktaş burak yılmaz
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