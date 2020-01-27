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Son Dakika: Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti...
NBA

Boğazları düğümleyen video… Kobe kızı Gigi’yi anlatıyor

Dünya, Kobe Bryant'sız bir sabaha uyandı. Spor tarihinin en büyük yıldızlarından olan Kobe helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazada Kobe'nin 13 yaşındaki kızı Gigi de yaşamını yitirdi. Gigi'ye Kobe'nin mirasını yaşatacak, geleceğin yıldızı olarak bakılıyordu. Kobe'nin katıldığı bir programda kızını anlattığı video tüm dünyayı gözyaşlarına boğdu...

SKOR DIŞ HABER 27 Ocak 2020 07:46

Basketbol efsanesi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Maria (Gigi) dün gece meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Kobe ile kızı arasında çok özel bir ilişki vardı. Bryant 2016’da basketbolu bıraktıktan sonra, ‘Her şeyimi bu spora verdim, o kadar büyük bir sevgi ki zihnimi, vücudumu, ruhumun tamamını verdim’ demişti. Kobe, emekliliğin ardından basketbol sevgisini yeniden kızıyla keşfetti. Onun maçlarını çok yakından takip etti, kızına koçluk yaptı, süper yıldız gibi değil bir baba gibi davrandı. Basketbol yeteneklerini babasından alan Gigi’nin ilerleyen yıllarda bir WNBA yıldızı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Kobe Bryant katıldığı bir TV programında Gigi’yi şöyle anlatmıştı:

“Kesinlikle WNBA’de oynayacak. Bu çocuk çok iyi adamım… Çok iyi. Dışarı çıktığımda ve hayranlar yanıma geldiğinde kızımın yanımda olması en güzel şey. ‘Mirasını bırakacak bir erkek çocuk sahibi olmalısın’ diyorlar ve o da, ‘O iş bende’ diyor.”

27 Ocak 2020 Kobe Bryant Soma faciasının acısını paylaşmıştı! Helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD`li ünlü efsane basketbolcu Kobe Bryant`ın 2014 yılında Soma`da yaşanan maden faciasından sonra yaptığı sosyal medya paylaşımı ölümünün ardından Türkiye`de en çok paylaşılan twitlerden biri oldu. İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 08:11 | 27 Ocak 2020
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