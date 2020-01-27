Boğazları düğümleyen video… Kobe kızı Gigi’yi anlatıyor

Basketbol efsanesi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Maria (Gigi) dün gece meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Kobe ile kızı arasında çok özel bir ilişki vardı. Bryant 2016’da basketbolu bıraktıktan sonra, ‘Her şeyimi bu spora verdim, o kadar büyük bir sevgi ki zihnimi, vücudumu, ruhumun tamamını verdim’ demişti. Kobe, emekliliğin ardından basketbol sevgisini yeniden kızıyla keşfetti. Onun maçlarını çok yakından takip etti, kızına koçluk yaptı, süper yıldız gibi değil bir baba gibi davrandı. Basketbol yeteneklerini babasından alan Gigi’nin ilerleyen yıllarda bir WNBA yıldızı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Gianna Bryant tıpkı babası Kobe Bryant gibi… pic.twitter.com/oXobMlWFie — SKOR (@SozcuSkor) January 27, 2020

Kobe Bryant katıldığı bir TV programında Gigi’yi şöyle anlatmıştı:

“Kesinlikle WNBA’de oynayacak. Bu çocuk çok iyi adamım… Çok iyi. Dışarı çıktığımda ve hayranlar yanıma geldiğinde kızımın yanımda olması en güzel şey. ‘Mirasını bırakacak bir erkek çocuk sahibi olmalısın’ diyorlar ve o da, ‘O iş bende’ diyor.”

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