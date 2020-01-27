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Akhisarspor’da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi
TFF 1.Lig

Akhisarspor’da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

TFF 1. Lig'in 19. haftasını 29 puanla 6. sırada tamamlayan ve 5 haftadır galip gelemeyen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi.

27 Ocak 2020 14:10

TFF 1. Ligde mücadele eden Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şimdiye kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kendisine ve ekibine gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Sezon başında takımı devralan Altıparmak, yeşil-siyahlı kulüple ligde 19 maça çıkarken 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Son güncelleme 14:10 | 27 Ocak 2020
Akhisarspor Mehmet Altıparmak tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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