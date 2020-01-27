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NBA

ABD yasta! ‘Bütün sabah ağladım’

ABD´li ünlü basketbolcu Kobe Bryant´ın 13 yaşındaki kızı Gianna ile geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından devlet adamları, politikacılar, sporcular, film yıldızları ve ünlüler taziyelerini yayınladı. Los Angeles Lakers'ın unutulmaz ismi Magic Jonhson, acı haberi aldıktan sonra bütün sabah ağladığını açıkladı.

27 Ocak 2020 13:55

Kaliforniya´nın Los Angeles kentindeki Calabasas bölgesinde yoğun sisli havada meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitiren 41 yaşındaki ünlü basketbolcu Kobe Bryant´ın ardından ünlüler taziye mesajları yayımladı. Dünya tarihinde efsane basketbolculardan biri olarak gösterilen Bryant için Magic Johnson, yıkıcı haberi aldıktan sonra bütün sabah ağladığını belirtirken; bir diğer basketbol efsanesi sayılan Shaquille O’Neal ise acısını sözcüklerle ifade edemeyeceğini ve hastalandığını belirtti.

Taziye mesajı yayınlayan bir diğer efsane isim Michael Jordan, tüm Lakers takımına baş sağlığı dilerken, ABD Başkanı Trump, Kobe´nin tüm zamanların en büyük oyuncusu olduğunu ifade ederken züntüsünü dile getirdi. Eski Başkan Barack Obama ise eşiyle birlikte sahaların efsanesi Kobe´nin geride kalan ailesi için dua ettiklerini belirtti. Mesaj yayınlayan ünlüler arasında Leonardo DiCaprio “Kobe hayattan daha büyüktü, bir efsaneydi” dedi. Hugh Jackman ise ABD´ye ilk geldiğinde basketbolu Kobe, Shaq ve Lakers takımıyla sevdiğini yazdı.

Los Angeles Havalimanı´nda (LAX) görülen LeBron James´in ise gözyaşlarına boğulduğu görülürken dün gerçekleşen Grammy Ödül Töreni´nde ünlü şarkıcı Alicia Keys de taziyelerini paylaştı. (DHA)

Son güncelleme 14:02 | 27 Ocak 2020
kobe bryant Los Angeles Lakers magic jonhson
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