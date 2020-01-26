Yılmaz Bal: Alper Potuk için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardık

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal tarafından kadroda düşünülmeyen Alper Potuk için Çaykur Rizespor’dan açıklama geldi. Karadeniz temsilcisi, sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal’ın Sözcü Skor’a yaptığı özel açıklamada, “Alper Potuk’un kiralanması için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardık. Alper’in cevabını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başakşehir maçında kadroya alınmayan Alper Potuk, ligdeki son maçına 24 Kasım 2019’da Malatyaspor karşısında çıktı.

2013-2014 sezonun başında Eskişehirspor’dna 7 milyon Euro’ya transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 5 maçta 102 dakika süre buldu. Türkiye kupası’nda ise 3 maçta ilk 11’de sahaya çıktı.