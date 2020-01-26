Süper Lig puan durumu: Zirve karışık! Puanlar çok yakın

Süper Lig son puan durumuna göre; Sivasspor maç eksiği bulunmasına rağmen 40 puan ile lider konumda. Haftayı üç puanla kapatan Fenerbahçe 37 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçının ertelenmesi ile sarı-lacivertliler haftayı ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Bu hafta puan alamayan Başakşehir ise 36 puanla 3. sırada, galip gelen Alanyaspor ise dördüncü sıradaki yerini korudu. Beşiktaş’ın Göztepe’ye yenilmesine rağmen puan durumunda yeri değişmedi ve 30 puanla yedinci sırada yer alıyor. Maç eksiği bulunan takımlardan olan Trabzonspor ve Galatasaray ise sırasıyla dördüncü ve altıncı sırada yer alıyor. Haberimizden anlık puan durumunu takip edebilirsiniz.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU