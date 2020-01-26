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Süper Lig puan durumu: Zirve karışık! Puanlar çok yakın
Süper Lig

Süper Lig puan durumu: Zirve karışık! Puanlar çok yakın

Süper Lig'de 19. hafta mücadeleleri devam ediyor. Bugün Göztepe Beşiktaş karşısında galip gelerek puanını 29'a yükseltti. Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Konyaspor Galatasaray maçı ise saat 19.00'da başlayacak. İşte Süper Lig güncel puan durumu...

26 Ocak 2020 18:01

Süper Lig son puan durumuna göre; Sivasspor maç eksiği bulunmasına rağmen 40 puan ile lider konumda. Haftayı üç puanla kapatan Fenerbahçe 37 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçının ertelenmesi ile sarı-lacivertliler haftayı ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Bu hafta puan alamayan Başakşehir ise 36 puanla 3. sırada, galip gelen Alanyaspor ise dördüncü sıradaki yerini korudu. Beşiktaş’ın Göztepe’ye yenilmesine rağmen puan durumunda yeri değişmedi ve 30 puanla yedinci sırada yer alıyor. Maç eksiği bulunan takımlardan olan Trabzonspor ve Galatasaray ise sırasıyla dördüncü ve altıncı sırada yer alıyor. Haberimizden anlık puan durumunu takip edebilirsiniz.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU

Son güncelleme 18:01 | 26 Ocak 2020
güncel puan durumu puan durumu süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Denizlispor
Bugün - 13:30
0
-
3
Antalyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 16:00
2
-
1
Besiktas
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