SON DAKİKA Galatasaray’da şok üstüne şok! Önce Falcao sonra Saracchi…

Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, sakatlık şokuyla sarsıldı. Karşılaşmanın 56. dakikasında yaptığı koşu sonrası sakatlanan Radamel Falcao, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Falcao’nun yerine 58. dakikada oyuna Adem Büyük girdi. Falcao’nun sakatlığı ile sarsılan Galatasaray’da 15 dakika sonra bu kez de Saracchi sakatlanarak oyunu terk etti.

Hızlı gelişen Galatasaray atağında Saracchi, Mariano’nun pasıyla kanatta hareketlendi. Ceza sahasına girmek için depar atan Falcao, yapılan ortanın savunmadan dönmesinin ardından sağ arka adalesini tuttu. Kenara değişiklik işareti yapan Falcao, yerini Adem Büyük’e bıraktı. Bu sakatlık haberinden sonra Galatasaray, bu kez Saracchi ile sarsıldı. Mariano’nun pasında savunma arkasına sarkan Saracchi, attığı depar sonrası kaleye sert bir şut çekti. Az farkla üstten auta giden top sonrası Saracchi de tıpkı Falcao gibi sağ arka adalesini tutarak, kenara değişiklik işareti yaptı. Bunun üzerine oyuna Fatih Terim oyuna Şener Özbayraklı’yı sürdü.

İki futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Falcao, maç sonrası sakatlığı ile ilgili beIN Sports’a yaptığı açıklamada “Orada bir rahatsızlık hissettim. Devam edip risk almak istemedim. MR’a girip ne olduğunu göreceğiz” dedi.

Radamel Falcao, Konya deplasmanında Galatasaray’ın ilk golünü atmıştı. Bu gol Falcao’nun Galatasaray formasıyla deplasmanda attığı ilk gol olmuştu. Galatasaray’ın Emre Akbaba ile bulduğu ikinci golün asistini Saracchi yapmıştı. (SKOR)