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Roma derbisinde kazanan yok
İtalya Serie A

Roma derbisinde kazanan yok

Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, derbi maçta Lazio ile 1-1 berabere kaldı.

26 Ocak 2020 22:41

İtalya Serie A´nın 21´inci haftasında Roma, sahasında Lazio´yu konuk etti. Milli futbolcu Cengiz Ünder´in ilk 11´de başladığı karşılaşmada Roma, 26´ncı dakikada Edin Dzeko´nun attığı golle 1-0 öne geçti. Deplasman ekibi, 34´üncü dakikada Acerbi´nin attığı golle skoru dengeyi getirirken ilk yarı 1-1 sona erdi. Maçın 2´nci yarısında gol çıkmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Roma´da forma giyen milli oyunculardan Cengiz Ünder 90 dakika sahada kalırken, yedekler arasında yer alan Mert Çetin ise süre bulamadı.

Bu sonucun ardından Roma puanını 39´a yükseltirken, Lazio ise 46 puan ile haftayı 3´üncü sırada tamamladı. (DHA)

Son güncelleme 22:41 | 26 Ocak 2020
lazio roma
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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