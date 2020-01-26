Roma derbisinde kazanan yok

İtalya Serie A´nın 21´inci haftasında Roma, sahasında Lazio´yu konuk etti. Milli futbolcu Cengiz Ünder´in ilk 11´de başladığı karşılaşmada Roma, 26´ncı dakikada Edin Dzeko´nun attığı golle 1-0 öne geçti. Deplasman ekibi, 34´üncü dakikada Acerbi´nin attığı golle skoru dengeyi getirirken ilk yarı 1-1 sona erdi. Maçın 2´nci yarısında gol çıkmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Roma´da forma giyen milli oyunculardan Cengiz Ünder 90 dakika sahada kalırken, yedekler arasında yer alan Mert Çetin ise süre bulamadı.

Bu sonucun ardından Roma puanını 39´a yükseltirken, Lazio ise 46 puan ile haftayı 3´üncü sırada tamamladı. (DHA)