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Rıza Kocaoğlu ve babasına 6222’den ceza geliyor
Süper Lig

Rıza Kocaoğlu ve babasına 6222’den ceza geliyor

Göztepe'nin yeni stadyumundaki Beşiktaş ile oynanan açılış maçı öncesinde sahaya giren ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ve babası Göztepe eski amigosu İsmail Kocaoğlu'na 6222 sayılı spor kanundan ceza geleceği ifade edildi.

26 Ocak 2020 16:25

Göztepe, yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezindeki ilk maçında Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş’ı ağırlıyor. Göztepeli taraftarlar saatler öncesinde stadyumu doldururken, maçın başlamasına 15 dakika kala sahaya ünlü oyuncu Rıza Kocapoğlu ve babası Göztepe eski amigosu İsmail Kocaoğlu atladı. Sahanın ortasına gelen ikili taraftarlara üçlü çektirdi. Yaklaşık 5 dakikada sahada kalan ikili tribünlere geri döndü. Ancak izinsiz bir şekilde sahaya atladığı belirtilen ikiliye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu’ndan işlem yapılacağı öğrenildi. (İHA)

Son güncelleme 16:25 | 26 Ocak 2020
göztepe rıza kocaoğlu süper lig
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