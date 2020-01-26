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Rıdvan Yılmaz kimdir? Rıdvan Yılmaz kaç yaşında, nereli, boyu kaç?
Süper Lig

Rıdvan Yılmaz kimdir? Rıdvan Yılmaz kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

Beşiktaş'ta ilk defa ilk 11'de başlayan Rıdvan Yılmaz'ın Göztepe karşısındaki performansı göz doldurdu. Peki Rıdvan yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte genç futbolcunun merak edilenleri...

26 Ocak 2020 18:24

Rıdvan Yılmaz 21 Mayıs 2001’de İstanbul’da doğdu. Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz sol bek mevkisinde görev yapıyor.

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

21 Mayıs 2001 İstanbul doğumlu olan Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş altyapısında yetişti. Beşiktaş U16, Beşiktaş U17, Beşiktaş U19 takımlarında forma giydi. Sol bekte oynayabilen Rıdvan Yılmaz, 1.74 boyunda. Sol ayaklı Rıdvan Yılmaz’ın Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Türkiye Ligi U19 Elit A’da bu sezon 15 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, takımına 3 gol kazandırdı.

Son güncelleme 18:24 | 26 Ocak 2020
Rıdvan Yılmaz
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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