Rıdvan Yılmaz kimdir? Rıdvan Yılmaz kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

Rıdvan Yılmaz 21 Mayıs 2001’de İstanbul’da doğdu. Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz sol bek mevkisinde görev yapıyor.

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

21 Mayıs 2001 İstanbul doğumlu olan Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş altyapısında yetişti. Beşiktaş U16, Beşiktaş U17, Beşiktaş U19 takımlarında forma giydi. Sol bekte oynayabilen Rıdvan Yılmaz, 1.74 boyunda. Sol ayaklı Rıdvan Yılmaz’ın Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Türkiye Ligi U19 Elit A’da bu sezon 15 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, takımına 3 gol kazandırdı.