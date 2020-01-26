SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Prof. Görür'ün deprem olabilir dediği ilçeye 6 katlı bina yapıyorlar
Rıdvan Yılmaz: ’10 yıldır Beşiktaş’tayım, hep bu günü bekliyordum…’
Süper Lig

Rıdvan Yılmaz: ’10 yıldır Beşiktaş’tayım, hep bu günü bekliyordum…’

Beşiktaş'ta Göztepe'ye karşı ilk 11'de sahaya çıkan 2001 doğumlu sol bek Rıdvan Yılmaz, maçın ardından "10 seneden beri Beşiktaş'ın içerisindeyim, hep bu günü bekliyordum" dedi.

26 Ocak 2020 19:18

Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe yeni stadının ilk maçında Beşiktaş’ı konuk etti. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde oynanan maçta kazanan 2-1’lik skorla ev sahibi Göztepe olurken siyah-beyazlılarda yenilgiye rağmen dikkat çeken isim genç oyuncu Rıdvan Yılmaz oldu.

Beşiktaş formasıyla ilk kez 11’de çıktığı maçta kendi performansını da değerlendiren Rıdvan Yılmaz, “10 seneden beri Beşiktaş’ın içerisindeyim, hep bu günü bekliyordum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım, hocalarım bana güvendi, sağolsunlar, şans verdiler. Camiamıza uygun olursak, ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.

2001 doğumlu sol bek Rıdvan Yılmaz müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunurken “Burada galip gelmek isterdik, takım olarak üzgünüz. Camiamız kötü bir süreçten geçiyor, umarım toparlanacağız, tekrar şampiyon olduğumuz seneler gibi oynayıp, şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

Son güncelleme 19:18 | 26 Ocak 2020
beşiktaş Rıdvan Yılmaz süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Konyaspor
Bugün - 19:00
0
-
3
Galatasaray
Sivasspor
Yarın - 20:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR