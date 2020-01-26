Rakiplere gözdağı

FENERBAHÇE, hem futbol resitali yaptı hem de attığı goller ile rakiplerine adeta gözdağı verdi. Ersun Yanal, lige verilen arada sadece takımına sihirli bir dokunuş yapmamış, kendisini de iyi motive etmiş. Kruse ve Muriqi'in golleri teknik beceri ile tarif edilemez, bu aynı zamanda iyi çalışmanın da eseri. Her iki takımı da tebrik ederim ama Fırat Aydınus'un genel yönetimi ve çaldığı penaltı bu seviyedeki hakeme yakışmadı.

HIZLI oynadı, rakibe baskı yaptı, kaleye bol şut attı, topu kaptırınca hızlı döndü ve performansını 90 dakikaya yayabildi Fenerbahçe. 60 dakikalık kondisyon meselesi hallolmuş. Başakşehir gibi ligi domine eden bir rakibe karşı böylesine motive, böylesine iyi bir Fenerbahçe gelecek adına umut verici.

SARI KANARYALAR için skoru yakalamak ilk yarıda mümkün olabilirdi. İlk yarıda kanat organizasyonlarından doğan pozisyonlardan yararlanamadı, merkezden Tolga, Kruse ve Rodrigues gibi yetenekli oyuncuları ile şutlar denedi. Ama Dirar ile Altay arasındaki bir anlaşmazlık neredeyse gol yemelerine neden olacaktı.

BAŞAKŞEHİR, Fenerbahçe kadar olmasa da Visca ve Elia ile pozisyon buldu. Atamadı, atana boyun eğdi.

TOLGA ve Rodrigues'i Galatasaray'da da izlemiştik. Tolga'nın şanssız vuruşları, Rodrigues'in ise isabetli vurursa 90'a attığı golleri aklıma geldi. Her iki oyuncunun da ortak özelliği şutlarının kaleyi bulması halinde golle sonuçlanmasıdır ama gününde olmaları gerekiyor.

TFF'NİN harcama limitleri bile Fenerbahçe rüzgârını dindiremeyecek sanırım. 2 attı ama 8 isabetli şut ile farkı bile kaçırdı diyebilirim.

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