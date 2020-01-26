MAÇ SONUCU | Adana Demirspor Boluspor 2-2 | Muhteşem geri dönüş!

TFF 1’inci Lig´in 19´uncu haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Boluspor´la 2-2 berabere kaldı. Rakibi karşısında 86. dakikaya kadar 2-0 önde girdiği maçta Adana Demirspor, Boluspor’un iki golüne engel olamadı. Boluspor, 86 ve 90+5. dakikalarda bulduğu gollerle evine bir puanla dönmeyi başardı.

Bu beraberlikle puanını 28 yapan Adana Demirspor 5. sıraya yükseldi. Boluspor, 14 puana ulaştı ve 17. sırada yer aldı.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Emre Malok, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed, Tayyib, Adil, Traore (Dk. 85 Sinan), Okan, Aosman, Volkan, Hasan (Dk. 78 Tevfik), Erkan, Rassoul, Pa Dibba (Dk. 69 Mehmet)

BOLUSPOR: Mosquera, Adilehou, Seth (Dk. 60 Delarge), Hayrullah, Burak, Cumali, Melih (Dk. 57 Gökhan), Arif, Emir (Dk. 78 Emre), Mustafa, Poepon

GOLLER: Dk. 22 Tayyib, Dk. 47 Aosman (Adana Demirspor) – Dk. 86 Delarge, Dk. 90+5 Burak (Boluspor)

SARI KARTLAR: Pa Dibba, Volkan (Adana Demirspor) – Emir, Burak (Boluspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

16′ Adana Demirspor´un atağında orta sahada topla buluşan Traore, pasını Erkan´a gönderdi. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulan Erkan, içeriye ortasını yaptı. Topu önünde bulan Dibba´nın sert şutunda top az farkla auta çıktı.

GOL! 22′ Sol kanattan köşe vuruşu kazanan Adana Demirspor´da topun başına Volkan geçti. Volkan´ın içeri ortasında topa yükselen Tayyib´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

GOL! 47′ Adana Demirspor´un sağ kanattan geliştirdiği atakta Volkan, topu yerden Aosman´a gönderdi. Topla rakip kaleye ilerleyen Aosman´ın ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalecinin yanından Boluspor ağlarıyla buluştu: 2-0.

49′ Boluspor´un Emir ile geliştirdiği atakta topla buluşan Poepon kaleciyle karşı karşıya kaldı. Poepon´un yerden sert şutunu kaleci Muhammed kornere çeldi.

67′ Ceza yayı üzerinde serbest vuruş kazanan Boluspor´da topun başına Gökhan geçti. Gökhan´ın plase vuruşunda top barajı geçti ancak Muhammed kornere çıkardı.

GOL! 86′ Orta sahada kazandığı hava topuyla atağa kalkan Boluspor´da Mustafa, pasını ceza sahasına sokulan Delarge´ye gönderdi. Topu önüne alıp kaleciyle karşı karşıya kalan Delarge, düzgün bir vuruşla farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1.

GOL! 90+5′ Sağ kanattan serbest vuruş kazanan Boluspor´da topun başına Mustafa geçti. Mustafa´nın ceza sahasına ortasında kafalardan seken topu arka direkteki Burak tamamladı: 2-2.