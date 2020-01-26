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LeBron James, Kobe Bryant’ı geçmeyi başardı
NBA

LeBron James, Kobe Bryant’ı geçmeyi başardı

Philadelphia 76ers‘a 108-91’lik skorla mağlup olan Los Angeles Lakers'ta LeBron James adını bir kez daha tarihe yazdırdı. LeBron, Kobe Bryant’ı geçerek NBA’in tüm zamanların en skorer üçüncü ismi oldu.

26 Ocak 2020 12:46

NBA’de heyecan dün gece oynanan 5 karşılaşma ile devam etti.

Philadelphia 76ers’in, Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers’ı 108-91 mağlup ettiği gecede milli basketbolcu Furkan Korkmaz takımının galibiyetine 9 sayı ile katkı sağladı. Bu sonuçla 30. galibiyetini elde eden 76ers Doğu Konferansı’ndaki 6. sıradaki yerini korurken, Batı’nın lideri Los Angeles Lakers 10. mağlubiyetini yaşadı.

CEDİ’NİN 18 SAYISI CAVS’A YETMEDİ

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ise sahasında Chicago Bulls’a 118-106 mağlup oldu. Cedi’nin takımı adına gösterdiği 18 sayı 6 ribaundluk performans galibiyet için yeterli olmadı.

26 Ocak 2020 Cedi Osman öncü oldu, Elazığ`a destek yağdı! Cleveland Cavaliers`ta forma giyen Cedi Osman`ın deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için yaptığı çağrı Twitter`da çığ gibi büyüdü! Her üçlük, Elazığ`daki depremzedelere yardım oldu. Bu çağrıya Arda Turan, Nur Şahin, Işıl Alben, Yusuf Yazıcı ve Nevzat Aydın da destek verdi. İlgili Haberi Oku

LEBRON, KOBE’Yİ GERİDE BIRAKTI

Öte yandan Los Angeles Lakers’ın süper yıldızı Lebron James, takımının Philadelphia 76ers’a 108-91 mağlup olduğu maçta kaydettiği 29 sayı ile tüm zamanların en çok sayı atan oyuncular sıralamasında efsane Kobe Bryant’ı geride bırakarak 3. sıraya yerleşti. Bu karşılaşmada bulduğu 29 sayıyla kariyerinde 33 bin 655 sayıya ulaşan Amerikalı yıldızın zirveye yerleşmesi için önündeki 36 bin 928 sayıyla Karl Malone ve 38 bin 387 sayıyla Kareem Abdul-Jabbar’ı geçmesi gerekiyor.

NBA’de dün gece oynanan 5 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Philadelphia 76ers – Los Angeles Lakers: 108-91

Cleveland Cavaliers- Chicago Bulls: 106-118

Utah Jazz – Dallas Mavericks: 112-107

Detroit Pistons – Brooklyn Nets: 111-121

Minnesote Timberwolves – Oklahoma City Thunder: 104-113

Son güncelleme 12:46 | 26 Ocak 2020
Cedi Osman Furkan Korkmaz LeBron James NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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