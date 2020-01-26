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Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS Konya maçı muhtemel 11’ler…
Süper Lig

Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS Konya maçı muhtemel 11’ler…

Konyaspor, Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Konyaspor ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. Peki Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

26 Ocak 2020 16:46

Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında bugün deplasmanda oynayacağı Konyaspor ile ligde 38. kez karşılaşacak. İşte Konyaspor Galatasaray maçının kanalı ve saati…

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Ömer Ali, Jonsson, Volkan, Mila, Thuram, Erdon Daci

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Ahmet, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre, Ömer, Falcao

Galatasaray, ligde Konyaspor'a 26 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya'ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. Söz konusu 26 karşılaşmada Aslan, 19 kez galip gelirken, 7 kez de berabere kaldı.

Son güncelleme 16:46 | 26 Ocak 2020
galatasaray konyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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