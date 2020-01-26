Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS Konya maçı muhtemel 11’ler…

Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında bugün deplasmanda oynayacağı Konyaspor ile ligde 38. kez karşılaşacak. İşte Konyaspor Galatasaray maçının kanalı ve saati…

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Ömer Ali, Jonsson, Volkan, Mila, Thuram, Erdon Daci

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Ahmet, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre, Ömer, Falcao

Galatasaray, ligde Konyaspor'a 26 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya'ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. Söz konusu 26 karşılaşmada Aslan, 19 kez galip gelirken, 7 kez de berabere kaldı.