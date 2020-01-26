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CANLI | Konyaspor 0-0 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)
Süper Lig

CANLI | Konyaspor 0-0 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Konyaspor Galatasaray maçı ile Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Konyaspor Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Konyaspor Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. Konyaspor alt sıralardan çıkmak Galatasaray ise zirveye yaklaşmak için üç puan peşinde.

26 Ocak 2020 17:54

Konyaspor Galatasaray canlı! Konyaspor Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 19. hafta devam ediyor. Şampiyonluk hedefiyle zirveye tırmanmak isteyen Galatasaray, tehlike hattından kurtulmak isteyen İttifak Holding Konyaspor’a konuk oluyor.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

İki takım da üç puan hedeflerken 18 puanlı ev sahibi ile 30 puanlı Aslan’ı buluşturan Konyaspor Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Konyaspor Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEM: Koray Gençerler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Lemina, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Ev sahibinde Deni Milosevic sarı kart cezası sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemiyor. Sakatlığı süren Ferhat Öztorun ise Galatasaray karşısında görev alamıyor. Galatasaray’da ise sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yok. Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone’nin yanı sıra Nagatomo, Emre Mor ile Jimmy Durmaz kadroda yer almıyor.

Son güncelleme 19:00 | 26 Ocak 2020
galatasaray İttifak Holding Konyaspor konyaspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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