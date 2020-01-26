CANLI | Konyaspor 0-0 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Konyaspor Galatasaray canlı! Konyaspor Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 19. hafta devam ediyor. Şampiyonluk hedefiyle zirveye tırmanmak isteyen Galatasaray, tehlike hattından kurtulmak isteyen İttifak Holding Konyaspor’a konuk oluyor.
İki takım da üç puan hedeflerken 18 puanlı ev sahibi ile 30 puanlı Aslan’ı buluşturan Konyaspor Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Konyaspor Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER
STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
SAAT: 19.00
HAKEM: Koray Gençerler
YAYIN: beIN SPORTS HD1
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Lemina, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
Ev sahibinde Deni Milosevic sarı kart cezası sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemiyor. Sakatlığı süren Ferhat Öztorun ise Galatasaray karşısında görev alamıyor. Galatasaray’da ise sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yok. Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone’nin yanı sıra Nagatomo, Emre Mor ile Jimmy Durmaz kadroda yer almıyor.