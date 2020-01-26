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Son Dakika: Son dakika... Dünyayı şoke eden haber! Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti...
Kobe Bryant’ın son paylaşımı LeBron James hakkında…
NBA

Kobe Bryant’ın son paylaşımı LeBron James hakkında…

Helikopter kazasında hayatını kaybettiği belirtilen Kobe Bryant'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, kendisi gibi Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James hakkında olmuştu.

SKOR DIŞ HABER 26 Ocak 2020 23:29

Los Angeles Lakers ve NBA’in efsane ismi Kobe Bryant’in helikopter kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. California’da sis nedeniyle özel helikopterinin bir tepeye çarpması sonucu alev alması sonrasında, helikopterde bulunan 4 kişi ile birlikte hayatını kaybettiği belirtilen Kobe Bryant’ın, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, toplam sayıda kendisini geçen LeBron James hakkında olmuştu.

Kendisi gibi Los Angeles Lakers forması giyen yıldız isim LeBron James, takımının Philadelphia 76ers'a 108-91 mağlup olduğu maçta kaydettiği 29 sayı ile tüm zamanların en çok sayı atan oyuncular sıralamasında efsane Kobe Bryant'ı geride bırakarak 3. sıraya yerleşti. LeBron James, kariyerinde 33 bin 655 sayıya ulaştı. Bunun üzerine resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Kobe Bryant, LeBron James’i tebrik bir paylaşımda bulundu.

Kobe Bryant, yaptığı paylaşımda “Oyunu bir sonraki noktaya taşımaya devam ediyorsun Kral James… Sana büyük saygı duyuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Bu yorum, Kobe Bryant’ın yaptığı son paylaşımı oldu.

Son güncelleme 23:29 | 26 Ocak 2020
kobe bryant LeBron James
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