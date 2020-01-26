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Jahovic ambulans helikopterle Antalya’ya getirildi
Süper Lig

Jahovic ambulans helikopterle Antalya’ya getirildi

Antalyaspor'un Denizlispor maçında hava mücadelesinde rakip oyuncuyla çarpışarak sakatlanan ve kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Adis Jahovic, ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.

26 Ocak 2020 18:45

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Antalyaspor, deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor’un BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan kadrosuna kattığı Adis Jahovic karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Maçın 26’ncı dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Makedon oyuncu, 44’üncü dakikada Denizlisporlu Sackey ile çıktığı hava topunda kafasına aldığı darbe nedeniyle yere düştü. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleyle kafası bandana ile sarılan futbolcu 4 dakika sonra oyuna geri döndü. İlk yarının tamamlanmasıyla Jahovic, kafa travması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü. Burada yapılan kontrolünde bir olumsuzluk tespit edilemeyen yıldız futbolcu, tedbir amaçlı ambulans helikopterle Antalya’ya gönderildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi içerisinde yer alan Antalya İl Hava Ambulans Merkezi’ne ait helikopter pistine getirilen Adis Jahovic, sedyeyle indirilerek, burada bekleyen ambulansa alındı. Jahovic daha sonra detaylı tedavi için özel bir hastaneye götürüldü.

Son güncelleme 18:45 | 26 Ocak 2020
ambulans ANTALYA jahovic
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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