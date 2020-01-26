Göztepe Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe ve Beşiktaş bugün oynanacak maçla beraber Süper Lig'de birbirlerine 52. kez rakip olacak. Bu mücadelelerde Beşiktaş'ın Göztepe’ye karşı 26’ya 9 üstünlüğü bulunuyor. İşte Beşiktaş Göztepe maçının saati ve kanalı…

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Göztepe Beşiktaş maçı bugün yani 26 Ocak Pazar günü saat 16:00’da başlayacak ve mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında Süper Lig'de ilk maç 1959-1960 sezonunda İzmir'de oynanmış ve bu maçı Beşiktaş 1-0'lık skorla kazanmıştı. Söz konusu tarihten itibaren Göztepe ile Beşiktaş ligde 51 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Göztepe 9, Beşiktaş 26 galibiyet alırken, 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda İzmir temsilcisi 46 gol atarken, İstanbul ekibi ise rakip fileleri 83 kez sarstı.

İZMİR’DE 26. RANDEVU

Rekabetin İzmir ayağında ise bugüne kadar 25 lig maçı oynandı. İzmir'deki maçlarda Göztepe 6, Beşiktaş 10 defa gülen taraf olurken, 9 maçta da rakipler sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu karşılaşmalarda Göztepe 24, Beşiktaş ise 33 gol attı. İki takım arasında İzmir'de 21 Ekim 2018'de oynanan son lig maçında Göztepe, Beşiktaş'ı Jerome ve Wallace Reis'in golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. (İHA)