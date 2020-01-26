Göztepe Beşiktaş maçı canlı izle | Göztepe – Beşiktaş (16:00) canlı yayın

Süper Lig’de Sivasspor’a kaybeden ve Türkiye Kupası’nda Erzurumspor’a elenen Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.

Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Beşikaş deplasmanda kazanarak moral bulma peşinde. Göztepe ise oldukça moralli. İlhan Palut yönetiminde çıkışa geçen Ege ekibi yeni stadında çıkacağı ilk maçı kazanmak istiyor.

Saat 16:00’da başlayacak ve Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İşte ilk 11’ler…

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan, Necip, Atiba, Boyd, Diaby, N'Koudou, Burak

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Abdullah Avcı'nın ardından ilk maç

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından ilk karşılaşmasına çıkıyor. Ligde Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim kurulu, Göztepe karşılaşmasına iki gün kala Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Siyah-beyazlı ekip, teknik ve performans uzmanı Gökhan Keskin ve antrenör Şenol Fidan yönetiminde yarınki karşılaşmaya çıkıyor.

Bu sezon ligde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 30 puanda bulunan Beşiktaş, lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde yer alıyor. Ligin ikinci yarısındaki ilk maçta rakibine mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yi yenerek zirveden daha da uzaklaşmamaya çalışacak. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Muhammed Elneny, karşılaşmada görev almıyor.

Sarı kart ceza sınırında 4 oyuncu

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Necip Uysal, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Beşiktaş’ı konuk ettiği son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Göztepe (4B 6M), tek galibiyetini geçen sezon aldı. İzmir ekibi, Mart 1970’ten bu yana rakibini evinde üst üste iki kez mağlup edemiyor.

Göztepe ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını gol yemeden kazanan Beşiktaş, lig tarihinde rakibi karşısında ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor. Süper Lig’de oynadığı son 10 maçta üst üste iki kez aynı sonuçları almayan Göztepe (5G 2B 3M), son karşılaşmada Antalyaspor’u mağlup etmeyi başarmıştı. İzmir ekibi bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmak için Beşiktaş’ın karşısına çıkıyor.

Süper Lig’de oynadığı son dört maçın üçünü kaybeden Beşiktaş (1G), sezonun ilk 14 haftasında aynı sayıda yenilgi almıştı (8G 3B). Bu sezon Süper Lig’de en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Göztepe (7; Galatasaray ile birlikte).

Süper Lig’in ilk 18 haftasında iç saha maçlarında kalesine en az şut gelen takım Göztepe (22). 2019/20 Süper Lig sezonunda duran toptan en fazla gol atan takım Beşiktaş (13). Göztepe ise yediği gollerin en büyük bölümü duran toptan gelen ekip konumunda (%55; 11/20).