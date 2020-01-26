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Fernando Muslera: ‘Galatasaray’ın tarihine baktığımızda…’
Süper Lig

Fernando Muslera: ‘Galatasaray’ın tarihine baktığımızda…’

Konyaspor Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fernando Muslera, şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi ve "Galatasaray'ın neler yapabileceğini tarihe baktığımızda görebiliyoruz, çok da uzağa gitmeye gerek yok, geçen seneye bakınca görüyoruz" dedi.

26 Ocak 2020 22:06

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’u 3-0 yendiği maçtan sonra Fernando Muslera yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya değinen Muslera, “Dersimize iyi çalıştık, Konya’yı böyle bekliyorduk, kapanan bir takım. Göbeği iyi kapatan, kompakt oynayan bir takımdı. Biz de çabuk kanat değişimi yapıp, beklerimiz için alan yaratmamız gerekiyordu. Konya deplasmanı zor bir deplasman, zor bir saha. Buradan güzel bir galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz” sözlerini kullandı.

Şampiyonluğa inandıklarını söyleyen deneyimli kaleci, “Galatasaray’ın neler yapabileceğini tarihe baktığımızda görebiliyoruz, çok da uzağa gitmeye gerek yok, geçen seneye bakınca görüyoruz. Galatasaray her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır ve mücadelesine devam edecektir” dedi.

Son güncelleme 22:08 | 26 Ocak 2020
fernando muslera galatasaray süper lig
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