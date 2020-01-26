Fernando Muslera: ‘Galatasaray’ın tarihine baktığımızda…’

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’u 3-0 yendiği maçtan sonra Fernando Muslera yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya değinen Muslera, “Dersimize iyi çalıştık, Konya’yı böyle bekliyorduk, kapanan bir takım. Göbeği iyi kapatan, kompakt oynayan bir takımdı. Biz de çabuk kanat değişimi yapıp, beklerimiz için alan yaratmamız gerekiyordu. Konya deplasmanı zor bir deplasman, zor bir saha. Buradan güzel bir galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz” sözlerini kullandı.

Şampiyonluğa inandıklarını söyleyen deneyimli kaleci, “Galatasaray’ın neler yapabileceğini tarihe baktığımızda görebiliyoruz, çok da uzağa gitmeye gerek yok, geçen seneye bakınca görüyoruz. Galatasaray her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır ve mücadelesine devam edecektir” dedi.