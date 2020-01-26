Fenerbahçe gözlerin pasını sildi

Fenerbahçe, ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta öyle bir futbol oynadı ki taraflı tarafsız herkesin adeta gözlerinin pasını sildi.

Teknik direktör Ersun Yanal, kaptan Emre'yi yanında oturtup Gustavo-Ozan ikilisiyle maça başlayarak önemli bir hamle yaptı. Fenerbahçe, ligin en diri orta sahası karşısında bu hamleyle o bölgeyi tamamen bu sayede aldı. Sezon sonu futbolu bırakacak Emre'nin de Ersun Yanal'ın verdiği bu karara sonuna kadar destek olacağına inanıyorum. Emre, takıma dönmesini sağlayan ve bu forma altında jübile yapmasını isteyen Ersun Yanal'a en büyük desteği kaptan olarak verecektir.

İlk yarı Başakşehir'e sahayı dar eden Fenerbahçe için sadece gol eksikti. İkinci yarı Ferdi-Tolga değişikliğiyle de sahaya galibiyet mesajını aşılayan Yanal'ın problem çözücü dediği “Kruse” gerçek bir 10 numara gibi sahneye çıktı. Müthiş taraftar desteğini ilk düdükten bu yana arkasına alan Fenerbahçe, Rodrigues-Muriqi işbirliğiyle pastanın üzerine kremayı bıraktı.

Başakşehir'e ilk yarıda Dirar'ın hatası dışında kaleyi bile göstermedi Fenerbahçe. İki devşirme savunmacıyla (Dirar ve Jailson) oynamasına rağmen Gaziantep'ten sonra Başakşehir karşısında da çok iyi bir savunma sınavı verdi.

Max Kruse'ye ayrı bir başlık açmak lazım. Sezonun ilk yarısında en fazla eleştirdiğim isimde ve devre arası toparlamazsa 10 numaralı formayı gelecek sezon başka bir isme devreder diyordum. Kruse, tamamen kendine çeki düzen vermiş. Son 6 haftada 4 önemli gol attı ve iki haftadır kilidi çözen isim. Ersun Yanal da Alman futbolcuyu bu performansını bekleyerek ısrarla istemişti. Yanal, kötü dönemimde bile oyuncusundan vazgeçmedi ve problem çözücü Kruse'yi takıma kazandırdı.

Kaleci Altay'dan ileri uçtaki Muriqi’ye kadar Fenerbahçe kusursuz oynadı. Sonradan oyuna giren Ferdi de büyük katkı verdi. Fenerbahçe aslında bu sezon büyük maçlarda hep iyi oynadı. Hatırlayın, sezonun ilk yarısında Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında hep üstün olan taraftı sarı-lacivertliler. Ama dünkü maç zirve oldu.

Fenerbahçe için yolun sonundaki ışığın daha da belirginleşmesini gelecek hafta Trabzonspor maçı belirleyecek. Oradan alınacak 3 puan rakiplere iyice korku salacak.

Saha dışında “Niyet okuyucular ve limitçilere” rağmen tam gaz yoluna devam eden Fenerbahçe, hafta içi gelecek transfer müjdesiyle iyice bu ligin tozunu attıracak bir kadroya sahip olacak.

Son söz de Fenerbahçe taraftarına. Son dakikada atkılar, bereler Elazığ için sahaya atıldı. Tüm Türkiye'ye, tüm takımlara örnek olacak bir davranış. O an hepimizin tüyleri diken diken oldu. Fenerbahçe, bu ülkenin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdi. Teşekkürler Fenerbahçe taraftarı.