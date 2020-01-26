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Farkındalık Festivali’ne yoğun ilgi
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Farkındalık Festivali’ne yoğun ilgi

Kesintisiz olarak yılın her ayı gerçekleşen Uluslararası Farkındalık Festivali’nin Ocak ayındaki durağı Kocaeli oldu. Farkındalık Festivali'ne 400'e yakın kişi katıldı.

26 Ocak 2020 17:59

İki gün süren festival, muhteşem körfez manzarasına sahip Kocaeli'de “Değişim ile Tazelen” sloganıyla Cumartesi sabahı başladı. Dünya Değişim Akademisi tarafından hazırlanan değişim programlarının uygulandığı festivalde interaktif söyleşiler, danslar, bireysel gelişimi ve farkındalığı artırmaya yönelik kitaplar yer aldı.

Farkındalık Festivali'ne dünyadan, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Kocaeli çevresinden 400'e yakın katılım gerçekleşti.

Bu ayki programda yer alan “Değişim” çalışmaları şunlardı:

Stresi Yönetme, Hafızayı Güçlendirme, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme üzerine olup, programlara şirket çalışanları ve aileler de büyük ilgi gösterdi. Sağlıklı yaşam ve farkındalık için nefes çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte özgüven, yaratıcılık, kararlılık ve sevgi dolu iletişimi geliştiren enerji çalışmaları da yapıldı.

Yetkililer Kocaeli'den herkese şu mesajı iletti:

“Hayatınıza sağlık, mutluluk, coşku ve neşe katmak istiyorsanız bu festival tam size göre. Festivale katılın hayatınız festival olsun!”

Son güncelleme 17:59 | 26 Ocak 2020
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