MAÇ SONUCU | Denizlispor 0-3 Antalyaspor

Süper Lig’in 19. haftasında Denizlispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-0 kazanarak ligde 11 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı. Ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle güçlenen kırmızı-beyazlılar, Tamer Tuna yönetimindeki ikinci lig maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.

26. dakikada yeni transfer Adis Jahovic, Paul Mukairu’nun pasında ceza sahasına girer girmez şutunu çekerek topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada bu kez Paul Mukairu sahneye çıkarak ilk golün kopyası pozisyonda skoru 2-0’a getirdi. 46. dakikada Jahovic’in yerine oyuna giren Gustavo Bloanco 57. dakikada maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-0.

Bu sonuçla Denizlispor 22 puanla 12. sırada kalırken, Antalyaspor 17 puanla 15. sıraya yükseldi. Ligin 20. haftasında Antalyaspor Konyaspor’u, Denizlispor ise Göztepe’yi konuk edecek.

JAHOVIC HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Jahovic ilk yarının son dakikalarında başına aldığı darbe sonrasında ikinci yarıya çıkamadı. Soyunma odasına giderken gözünün şişliği ekranlara getirilirken, kulüp doktorları oyunun oynamasına izin vermedi. Makedon futbolcu ikinci yarının başında yürüyerek ambulansa gitti ve oradan da beyin travması şüphesiyle hastaneye götürüldü.