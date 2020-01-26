Claudemir: Roberto Carlos, Cicinho, Robinho gibi isimler…

Süper Lig'in 19. haftasında seyircisi önünde Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan lider Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. Sakatlıkları bulunan Marcelo ve Barış Yardımcı ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor'un yeni transferi Claudemir, Sivasspor'dan gelen teklifi kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, “Sivas’a gelmeden önce burada Marcelo arkadaşım var, onunla iletişime geçtim Sivasspor ilk teklifi yaptığında. Marcelo burası ile ilgili çok iyi konuştu. Zaten dikkat çeken bir takım son yıllarda ve ligdeki başarısı da ortada. O yüzden teklif geldiği zaman çok mutlu oldum ve hemen kabul ettim Sivasspor'u. Süper Lig'i gelmeden önce takip ediyordum, çünkü Süper Lig'de benim birçok arkadaşım var. Brezilyalı futbolcular var burada. Aynı zamanda Avrupa liglerinde ve Şampiyonlar Liginde de olsun Türk takımlarını görüyoruz. Orada da dikkatimi zaten çekmişti. Dolayısıyla takip ediyordum” dedi.

“Türkiye ligi çok zor”

Şampiyonluk ile ilgili yöneltilen soruya Claudemir, “Türkiye ligi çok zor ve rekabetçi bir lig. Zaten sıralamaya baktığınız zaman birçok takımın birbirlerine yakın puanlarda olduğunu görüyoruz. O yüzden şampiyonluk konuşmak için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Evet, şampiyonluk mümkün mü? Mümkün ama birçok takım için mümkün sadece Sivasspor için değil. O yüzden her maçtan galip çıkıp mümkün olduğu kadar en yüksek puanlarla dönmek önemli burada” yanıtını verdi.

“Sivasspor'un tanınmasında bir etken”

Sivasspor'a Roberto Carlos, Cicinho, Robinho gibi yıldız isimlerin gelmesi ile ilgili soruya ise Claudemir, “Büyük oyuncular Sivasspor'dan geldi geçti. Büyük oyuncular buradan gelip geçince, oyuncularla sürekli iletişimde olanlar oluyor. Sivasspor'un tanınmasında bir etken oldu bu. Sivasspor büyük bir kulüp ve böyle futbolcuları da kulübüne katmış olması gayet doğal Sivasspor için” cevabını verdi.

“Oynamaya hazırım”

Son 3 yıldız ön libero olarak oynadığını da sözlerine ekleyen Claudemir, “Normalde son 3 yıldır ön libero olarak oynadım, 6 numara oynadım. Buraya orta saha oyuncusu olarak geldim. Hocamız beni hangi pozisyonda uygun görürse ben o pozisyonda oynamaya hazırım. 25 numara giyeceğim. Ben daha soğuk olan ülkelerde oynadım Danimarka ve Belçika gibi. O yüzden Sivas'ın soğuğu beni olumsuz anlamda etkilemedi. Hava ne olursa olsun önemli olan havanın tadını çıkartmaktır. Ben öyle bakıyorum” diye konuştu. (İHA)