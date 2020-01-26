Beşiktaş’ta büyük tepki! ‘Kural hatası yapıldı MHK ne yapacak?’

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Göztepe’ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından hakem Hüseyin Göçek’in yönetimine tepki gösterdi.

Beşiktaş’a üst üste kritik hatalar yapıldığını kaydeden Kocadağ, “Son haftalarda Türkiye’nin gururu bilinen hakem de geldi, onun da yaptıkları ortada, bugünkü hakemin yaptığı da ortada. Milyonlarca taraftarın, maddi manevi her şeyini veren başkanın hakkını nasıl ödeyecekler? Vicdanları nasıl el veriyor buna? Devre arasında seminere gittiler, hakem kuralları bilmiyor. VAR geldi, VAR müdahale etmiyor. Bunu bir kişi çıkıp doğru düzgün öğretemez mi? Diaby’ye yapılan hareket. Beşiktaş ağlamaz, Beşiktaş bu saatten sonra masaya yumruğunu vurduğunda yıkıp geçecek. Ağlama, zırlama zaten yapmadık, gerekli şeyleri yapıyorduk, demek ki yeterli gelmedi, bizim de farklı bir yol izlememiz gerekiyor. Biz yarışın dışında kalırız ama oyunun dışında kalmayız. Oyunu bozmak için gerekeni yaparız” dedi.

“KURAL HATASI BAŞVURUSU YAPARIZ”

Kural hatası yapıldığını ve TFF’ye başvuracaklarını kaydeden yönetici, “Kural hatası ile alakalı, topu bize vermesi gerekirken rakibe veriyor ve gol yiyoruz. Kural hatası için gerekli başvuruyu yaparız, herkes kural hatası diyor. MHK kural bilmeyen hakem için ne yapacak? Maç vermiş, vermemiş… Bu emekler heba olduktan sonra buna köklü bir çözüm gelmesi lazım” ifadelerini kullandı.

O POZİSYONDA NELER YAŞANDI?

Beşiktaşlı Boyd’un sakatlandığı pozisyonda yeni kurala göre topun siyah beyazlı oyunculara verilmesi gerekiyordu ancak Hüseyin Göçek eski kuralı uygulayıp, topu orta sahadan başlattı. Pozisyonun devamında yapılan faulde Beşiktaş’ın kalesinde ikinci golü görmesi büyük tepkilere neden oldu.

‘AKLIMIZDA BELLİ İSİMLER VAR’

Teknik direktör çalışmaları ile ilgili bilgi veren idareci, “Bizim plan ve projemizde hoca değişikliği yoktu ama Beşiktaş da plansız değil. Bu karar alınırken de belli bir plan yapıldı. Aklımızda belli isimler var, son noktaya geldiğimizde iş netleşir. Şu andaki adaylar içinde hangisi Beşiktaş’a daha iyi uyum sağlayacaksa onu seçeriz” diye konuştu.

Şampiyonluk hedefinden uzaklaştıklarını vurgulayan Emre Kocadağ, “Şu anda havlu attı denebilir mi, puanlar yakın ama gerçekçi olmak gerekirse biraz hedeften uzaklaştık. Yeni teknik direktör de gelip elinden gelen katkıyı yapmaya çalışacak ama biz mücadeleyi bırakmayacağız ve elimizden geleni yapacağız” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.