Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şenol Fidan: ‘Bir şeyleri vermemek için direniyorlar…’

Beşiktaş deplasmanda Göztepe’ye 2-1 mağlup olup son 9. resmi maçında 8. kez mağlup olurken müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şenol Fidan açıklamalarda bulundu. Fidan, “Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Buraya moral bulmak için gelmiştik ama Göztepe’nin yarattığı ambiyansla 15-20 dakika bize baskı uygulayacağını da biliyorduk. Oyunda ortaktık, iyi mücadele etti oyuncularımız” dedi.

‘Hakem enteresandı’

Hakem kararlarına da değinen Şenol Fidan, “Hakem enteresandı bugün bence. Son 4-5 maçta hakem arkadaşlar bir şeyleri vermemek için direniyorlar gibi geliyor bana. İkinci yarı baskılı gibi göründük ama üretemedik. Üretmemiz gerekiyordu. İki net pozisyon var, atsak farklı olabilirdi” diye konuştu.

MAÇ SONUCU | Göztepe 2-1 Beşiktaş Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, Süper Lig`in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu`nun açılış maçında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Yüksek tempoda geçen mücadelede ev sahibi Göztepe sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. İlgili Haberi Oku

Takımın içinden geçtiği süreci değerlendiren ve kötü gidişattan çıkmak için bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu dile getirdi ve “Üzerimizde kara bulutlar dolaşıyor. Bunu da bu oyuncular dağıtacak. Her şey bir galibiyete bakıyor. Önümüzdeki haftalarda bunu dağıtacağız” ifadelerini kullandı.