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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şenol Fidan: ‘Bir şeyleri vermemek için direniyorlar…’
Süper Lig

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şenol Fidan: ‘Bir şeyleri vermemek için direniyorlar…’

Göztepe Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan Teknik Sorumlu Şenol Fidan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Fidan, "Üzerimizde kara bulutlar dolaşıyor. Bunu da bu oyuncular dağıtacak. Her şey bir galibiyete bakıyor" derken hakem kararlarına da "Hakem enteresandı bugün bence. Son 4-5 maçta hakem arkadaşlar bir şeyleri vermemek için direniyorlar gibi geliyor bana" diye konuştu.

26 Ocak 2020 18:48

Beşiktaş deplasmanda Göztepe’ye 2-1 mağlup olup son 9. resmi maçında 8. kez mağlup olurken müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şenol Fidan açıklamalarda bulundu. Fidan, “Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Buraya moral bulmak için gelmiştik ama Göztepe’nin yarattığı ambiyansla 15-20 dakika bize baskı uygulayacağını da biliyorduk. Oyunda ortaktık, iyi mücadele etti oyuncularımız” dedi.

‘Hakem enteresandı’

Hakem kararlarına da değinen Şenol Fidan, “Hakem enteresandı bugün bence. Son 4-5 maçta hakem arkadaşlar bir şeyleri vermemek için direniyorlar gibi geliyor bana. İkinci yarı baskılı gibi göründük ama üretemedik. Üretmemiz gerekiyordu. İki net pozisyon var, atsak farklı olabilirdi” diye konuştu.

26 Ocak 2020 MAÇ SONUCU | Göztepe 2-1 Beşiktaş Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, Süper Lig`in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu`nun açılış maçında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Yüksek tempoda geçen mücadelede ev sahibi Göztepe sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. İlgili Haberi Oku

Takımın içinden geçtiği süreci değerlendiren ve kötü gidişattan çıkmak için bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu dile getirdi ve “Üzerimizde kara bulutlar dolaşıyor. Bunu da bu oyuncular dağıtacak. Her şey bir galibiyete bakıyor. Önümüzdeki haftalarda bunu dağıtacağız” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 18:51 | 26 Ocak 2020
beşiktaş Şenol Fidan süper lig
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