SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Prof. Görür'ün deprem olabilir dediği ilçeye 6 katlı bina yapıyorlar
Başkandan rakip takım taraftarlarına kınama: 95 yaşındaki hasta annemin…
Alt Ligler

Başkandan rakip takım taraftarlarına kınama: 95 yaşındaki hasta annemin…

Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Cahit Özel, TKİ Tavşanlı Linyitspor ile oynadıkları 0-0 sona eren maçta Linyitspor taraftarlarının kendisine ve ailesine maç boyunca küfretmelerini kınadı.

26 Ocak 2020 20:52

Sezonun ilk devresinde Kütahya’da oynanan maçta hiç bir Tavşanlı'lıya küfür ettirmediğini söyleyen Başkan Özel, ”Tavşanlı Linyit kafilesini dostça karşılayıp, misafirperverce gönderdik. Bu dostane yaklaşımımıza Kulüp Başkanı Akın Şirin, yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet şahittir. Bugün Tavşanlı’da oynanan maçta da aynı dostluğu görmek isterdik, ancak Linyitspor taraftarları İlin Belediye Başkanı ve yardımcıları olduğu halde 90 dakika koro halinde çok ağır küfürler ettiler. Bu onlara hiç yakışmadı” dedi.

“95 yaşındaki hasta annemin, eşimin ve engelli kızımın hiçbir günahı yoktu” diyen Özel, ”Hepsinin annesi benim annemdir, hepsinin ayaklarının altını öperim. Hepsinin eşi, benim kardeşimdir, hepsinin evladı benim evladımdır. Her iki takımın yönetici ve taraftarlarının, Kütahya'da sergilediği dostluğa gölge düşmüştür. Bu tür çirkin davranışların taraftarlara yakışmadığının bilinmesini isterim” diye konuştu.

Son güncelleme 20:52 | 26 Ocak 2020
cahit özel
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Göztepe S.K.
Bugün - 16:00
2
-
1
Besiktas
Konyaspor
Bugün - 19:00
0
-
3
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR