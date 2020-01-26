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Aykut Kocaman: Deprem öncesinde bir şeyler yapmamız gerekiyor
Süper Lig

Aykut Kocaman: Deprem öncesinde bir şeyler yapmamız gerekiyor

Süper Lig'in 19. haftasındaevinde Galatasaray'ı ağırlayan İttifak Holding Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman maç öncesi açıklamalarda bulundu. Elazığ ve çevre illerinde yaşanan deprem ile ilgili de görüşlerini belirten Kocaman, ''Biraz öncesinde de bir şeyler yapmamız gerekiyor galiba'' ifadelerini kullandı.

26 Ocak 2020 18:58

İH Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman Galatasaray maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi sarsan deprem felaketi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocaman deprem sonrasında bir şeyler yapmaya çalışmak yerine öncesinde önlemler alınması gerektiğini ifade etti. İşte Aykut Kocaman’ın sözleri…

‘GERÇEKLE SIKINTISIZ YÜZLEŞEBİLİRİZ’

”Bizimkisi biraz eğlence sektörü, bir de hayatın gerçeği var. Yurdumuzun bir gerçeğiyle karşı karşıyayız. Başta Elazığ ve Malatya’yı direkt etkileyen yıkıcı bir depremle karşılaştık. Ölenlere rahmet, geride kalanlara şifa diliyorum. Deprem sonrasında kenetlenip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, bu bir gerçek ama biraz öncesinde de bir şeyler yapmamız gerekiyor galiba. Buna yoğunlaşabilirsek, ilerleyen günlerde yine karşılaşacağımız bu gerçekle sıkıntısız yüzleşebiliriz gibi geliyor.”

‘MUTLAKA KAZANMAK İSTEYEN BİR TAKIM…’

”Aradaki puan farkının kontrol edilemez bir yere gelmesini istemeyen bir takımla, mutlaka kazanmak isteyen, problemlerini sona erdirmek isteyen bir takımın maçı olacak. Oyuncularımızın elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum.”

Son güncelleme 18:58 | 26 Ocak 2020
açıklama Aykut Kocaman deprem konyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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