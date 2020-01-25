Hafta sonu maçlarına Elazığ için saygı duruşu!

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına; 25, 26 ve 27 Ocak tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.”

Elazığspor tesislerini depremden etkilenen vatandaşlara açtı TFF 2. Lig ekiplerinden Birevim Elazığspor, tesislerinin bahçesini, arazisini ve açık alanlarını depremden etkilenen vatandaşların kullanımına açtı. Oluşması mümkün hasarlardan ötürü tesis binalarının içlerinin kullanılamayacağı yönünde vatandaşlar uyarıldı. İlgili Haberi Oku

ELAZIĞ TAKIMLARININ MAÇLARI ERTELENDİ

Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediye Spor FK’nın 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta saat 13.30’da Pendik Stadı’nda yapılması gereken Tuzlaspor-Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup’ta Gençlik Merkezi Sentetik Sahası’ndaki saat 13.00’te başlayacak olan Elazığ Belediye Spor FK-Payasspor maçı ileri bir tarihte oynanacak.