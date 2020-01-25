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Hafta sonu maçlarına Elazığ için saygı duruşu!
Süper Lig

Hafta sonu maçlarına Elazığ için saygı duruşu!

Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında TFF, hafta sonu oynanacak tüm maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Ayrıca Elazığ şehrinin iki profesyonel takımının oynayacağı maçlar da ileri bir tarihe ertelendi.

25 Ocak 2020 09:10

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına; 25, 26 ve 27 Ocak tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.”

25 Ocak 2020 Elazığspor tesislerini depremden etkilenen vatandaşlara açtı TFF 2. Lig ekiplerinden Birevim Elazığspor, tesislerinin bahçesini, arazisini ve açık alanlarını depremden etkilenen vatandaşların kullanımına açtı. Oluşması mümkün hasarlardan ötürü tesis binalarının içlerinin kullanılamayacağı yönünde vatandaşlar uyarıldı. İlgili Haberi Oku

ELAZIĞ TAKIMLARININ MAÇLARI ERTELENDİ

Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediye Spor FK’nın 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta saat 13.30’da Pendik Stadı’nda yapılması gereken Tuzlaspor-Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup’ta Gençlik Merkezi Sentetik Sahası’ndaki saat 13.00’te başlayacak olan Elazığ Belediye Spor FK-Payasspor maçı ileri bir tarihte oynanacak.

Son güncelleme 09:19 | 25 Ocak 2020
elazığ TFF 2. Lig TFF 3. Lig Türkiye Futbol Federasyonu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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