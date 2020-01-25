TAF’tan atletlere eğitim semineri

İstanbul’da 23-29 Ocak arasında devam edecek olan bir haftalık gelişim kampında, spora yeni adım atan genç atletlerin sürekliliğinin sağlanması yolunda özel çalışmalar ve eğitimler gerçekleştiriliyor.

Kampın ikinci gününde tüm katılımcılarla bir toplantı yapan TAF Başkanı Fatih Çintimar, bir haftalık kampın atletler için çok faydalı olacağına inandığını söyledi. Çintimar, “Gençlerimiz son yıllarda tüm şampiyonalarda daha önce elde edilemeyen başarılar kazandı. Atletizmin içinden gelmiş biri olarak, federasyondaki yöneticiliğim sırasında da bu atletlerin bir süre sonra kaybolduklarını gördüm. Bunun değişik sebepleri olabilir, ama bu kaybı en aza indirmenin bir yolunun da eğitim olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle düzenlediğimiz kamplarda, eksikliği duyulan tüm konularda antrenör ve sporcularımızın eğitimine hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

Bir haftalık altyapı gelişim kampında kısa mesafe branşlarında çıkış, yüksek atlamada model eğitimi, yatay atlamalarda yaklaşma koşusu, gülle atmada ise temel atış teknikleri üzerine çalışma yapılacak. Kampta teknik konulardaki bu çalışmaların yanı sıra ısınma ve esneklik, çocuklarda aerobik ve anaerobik dayanıklılık antrenmanları, doping bilgilendirme ve sporcu beslenmesi konularında da detaylı bilgilendirme yapılacak.

İLETİŞİM EĞİTİMİ

TAF başkanı Fatih Çintimar, kampta bulunan geleceğin atletlerine verilen eğitimler arasında iletişim eğitimi de olduğunu belirtti.

Çocuk koruma programının uygulandığı TAF gelişim kampında geleceğin yıldız atletlerinin kamera karşısında kendilerini ifade edebilme eğitimleri de koyduklarını söyleyen Başkan Çintimar, “Çocuklarımızın kendilerine mikrofon uzatıldığında tutukluk yapmadan, özgüvenli bir şekilde düşüncelerini nasıl ifade etmeleri gerektiğini üzerine de çalışmalarımız var. Bu noktada da onlara iletişim eğitimi veriyoruz” dedi.

Çintimar, “Başarının yanı sıra iyi bir insan olma kriterini önceleyerek yaşama dair her türlü bilginin verileceği kampta çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.