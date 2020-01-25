Süper Lig güncel puan durumu: Fenerbahçe zirveye yaklaştı!

Süper Lig son puan durumuna göre; Sivasspor maç eksiği bulunmasına rağmen 40 puan ile lider konumda. Haftayı üç puanla kapatan Fenerbahçe 37 puan ile ikinci, puansız kapatan Başakşehir ise 36 puanla 3. sırada yer alıyor. Haftayı üç puan ile kapatan bir Alanyaspor ise dördüncü sıradaki yerini korudu. Maç eksiği bulunan takımlardan olan Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş ise sırasıyla dördüncü, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor.

DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika... BtcTürk Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ertelendi Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig`de bu hafta oynanacak BtcTürk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Malatyaspor Trabzonspor maçının ertelenmesi ile birlikte Fenerbahçe bu haftayı ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU