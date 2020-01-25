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Süper Lig güncel puan durumu: Fenerbahçe zirveye yaklaştı!
Süper Lig

Süper Lig güncel puan durumu: Fenerbahçe zirveye yaklaştı!

Süper Lig'de 19. hafta mücadeleleri devam ediyor. Bu akşam zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe Başakşehir mücadelesinin ardından puan durumu tekrar şekillendi. Sivasspor maç eksiği ile hala lider konumda bulunurken, Fenrebahçe Başakşehir karşısında aldığı üç puan ile ikinci sıraya yerleşti. İşte Süper Lig güncel puan durumu...

25 Ocak 2020 22:30

Süper Lig son puan durumuna göre; Sivasspor maç eksiği bulunmasına rağmen 40 puan ile lider konumda. Haftayı üç puanla kapatan Fenerbahçe 37 puan ile ikinci, puansız kapatan Başakşehir ise 36 puanla 3. sırada yer alıyor. Haftayı üç puan ile kapatan bir Alanyaspor ise dördüncü sıradaki yerini korudu. Maç eksiği bulunan takımlardan olan Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş ise sırasıyla dördüncü, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor.

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25 Ocak 2020 Son dakika... BtcTürk Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ertelendi Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig`de bu hafta oynanacak BtcTürk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Malatyaspor Trabzonspor maçının ertelenmesi ile birlikte Fenerbahçe bu haftayı ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Son güncelleme 22:33 | 25 Ocak 2020
puan durumu süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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