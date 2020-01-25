Shane Larkin durdurulamıyor! Üst üste 4. kez MVP

THY Euroleague’in 21. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu. Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Real Madrid’i 80-75’lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan yıldız basketbolcu Shane Larkin, haftanın MVP’si oldu. Larkin Larkin 36 dakika parkede kaldı ve 32 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma ile müsabakayı tamamladı. ABD’li basketbolcu bu performansıyla 36 verimlilik puanı aldı.

Shane Larkin, Euroleague'in 18. haftasında Barcelona ve 19. haftasında AX Armani Exchange Milano ve 20. haftasındaki Asvel maçlarında gösterdiği muhteşem performanslarla üst üste 3 kez MVP olarak Euroleague tarihine geçmişti. Yıldız basketbolcu bu haftada MVP olarak rekorunu geliştirdi ve üst üste 4. kez bu ödüle layık görüldü. 27 yaşındaki oyuncu ayrıca bu sezon 5. kez haftanın MVP’si oldu.