Nwakaeme Fenerbahçe’ye karşı oynayabilecek mi? Maçın erteleme kararı sonrası yeni tartışma…

ÜMİT GENÇ / Türkiye Futbol Federasyonu Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle BtcTürk Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçını ileri bir tarihe erteledi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Yukatel Denizlispor’a karşı kırmızı kart gören Trabzonsporlu Nwakaeme’nin durumu yaşanan erteleme nedeniyle tartışma konusu oldu. Normal şartlarda Nijeryalı yıldız oyuncu cezasını bu hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında çekecekti. Ancak müsabakanın ertelenmesi nedeniyle talimatlar gereği Nwakaeme’nin cezası Fenerbahçe maçına sarktı.

TFF’de yer alan Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesine göre Nwakaeme, 1 Şubat günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olamayacak.

Ancak bordo mavililer Yukatel Denizlispor maçında hakem Ali Şansalan’ın Nwakameme’ye haksız kart gösterdiği gerekçesiyle TFF’ye itirazda bulunmuş ve cezanın iptalini istemişti.

Trabzonspor kanadı Yeni Malatyaspor maçının ertelenmesi nedeniyle son olasılık olarak Nwakaeme’nin cezasının da ertelenmesini isteyecek.

Tahkim’den çıkacak karara göre kırmızı kartın iptal edilmesi halinde ise Nwakaeme, Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek.

Futbol Müsabaka Talimatı ne diyor?

Madde 18 – Müsabakanın Ertelenmesinin Sonuçları

(1) Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir.

(2) Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da, erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.

(3) Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.