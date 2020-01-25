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Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: ‘TFF’ye mail attık, açmamışlar bile!’
Süper Lig

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: ‘TFF’ye mail attık, açmamışlar bile!’

Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, önemli açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Kulüpler Birliği olarak 8 Ocak'ta kupada cezalı olan kupada cezasını çeksin, ligde cezalı olan ligde oynamasın diye başvuru yaptık. Bu maili açmamışlar bile" dedi.

25 Ocak 2020 23:10

Süper Lig’in 19. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olurken müsabakanın ardından Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, TFF’ye talimat değişikliği talebi için Kulüpler Birliği olarak bir mail attıklarını ancak TFF’nin maili açmaya dahi tenezül etmediğini söyledi.

25 Ocak 2020 MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-0 Medipol Başakşehir Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı ile Süper Lig`de 19. hafta devam etti. Heyecan dolu maçta kazanan 2-0`lık skorla Fenerbahçe oldu. Kanarya 37 puana yükseldi ve Başakşehir`i geçti. Konuk ekip ise bu yenilgiyle 36 puanda kaldı. Karşılaşmada baştan sona üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, oldukça dominant bir görüntü ile altın değerinde üç puanın sahibi oldu. İlgili Haberi Oku

“TFF’nin talimatı değiştirmesi gerektiğini söylüyorum. Galatasaray, Trabzonspor, gerek biz. Kupadaki cezalı oyuncularımızı ligde oynatamadık” diyen Gümüşdağ, “Kulüpler Birliği olarak 8 Ocak’ta kupada cezalı olan kupada cezasını çeksin, ligde cezalı olan ligde oynamasın diye başvuru yaptık. Bu maili açmamışlar bile” dedi.

‘Topal’ın ayağı çatladı, faul bile vermedi!’

Gümüşdağ, hakemi ve TFF talimatlarını eleştirirken “Bugün aldatan oyuncu sahadaydı, aldatmayan sahada yoktu. Siz aldatanı meşru kılıyorsunuz. Vedat Muriqi iyi bir oyuncu ama bugün aldatan oyuncu olmuştur. Vedat Muriqi olmasa bile Fenerbahçe oyunuyla bizi yenerdi. Maçın hakemi sonuca etki etmedi ama Mehmet Topal’ın ayağının çatladığı pozisyonda faul bile vermedi” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:10 | 25 Ocak 2020
Göksel Gümüşdağ Medipol Başakşehir süper lig Vedat Muriqi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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