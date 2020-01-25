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MAÇ SONUCU | Real Madrid 75-80 Anadolu Efes | Euroleague
Euroleague

MAÇ SONUCU | Real Madrid 75-80 Anadolu Efes | Euroleague

Anadolu Efes, nefes kesen maçta deplasmanda Real Madrid'i 80-75 yendi ve 18. galibiyetini elde ederken zirvedeki yerini korudu. Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin 32 sayıyla maça damga vurdu.

25 Ocak 2020 01:13

Euroleague’de normal sezonun 21. haftasında Anadolu Efes, Real Madrid’e konuk oldu. Nefes kesen maçta temsilcimiz Anadolu Efes, bu sezon pek çok maçta olduğu gibi yine Shane Larkin’in inanılmaz performansıyla ve buna ek olarak takımca bir savunma performansı sergileyerek galip ayrıldı.

Efes, bu sonuçla 18. kez parkeden galip ayrılmayı başardı ve zirvedeki yerini korudu. Real Madrid ise 6. mağlubiyetini aldı. Lider Efes’in ardından Real Madrid, CSKA Moskova ve Barcelona 6 mağlubiyetle ikinci sırayı paylaşıyorlar.

Baştan sona çekişmeli giden müsabakada Shane Larkin 32 sayıya imza attı ve maçın en skorer oyuncusu oldu. Tibor Pleiss ise 13 sayıyla Larkin’e destek oldu. Efes’te çift hanelere ulaşan başka oyuncu olmadı. Ev sahibi Real Madrid ise Trey Thompkins 15 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Sergio Llull 13, Facundo Campazzo ise 10 sayı buldu.

Son güncelleme 01:13 | 25 Ocak 2020
anadolu efes euroleague Real Madrid
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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