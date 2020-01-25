MAÇ SONUCU | Real Madrid 75-80 Anadolu Efes | Euroleague

Euroleague’de normal sezonun 21. haftasında Anadolu Efes, Real Madrid’e konuk oldu. Nefes kesen maçta temsilcimiz Anadolu Efes, bu sezon pek çok maçta olduğu gibi yine Shane Larkin’in inanılmaz performansıyla ve buna ek olarak takımca bir savunma performansı sergileyerek galip ayrıldı.

Efes, bu sonuçla 18. kez parkeden galip ayrılmayı başardı ve zirvedeki yerini korudu. Real Madrid ise 6. mağlubiyetini aldı. Lider Efes’in ardından Real Madrid, CSKA Moskova ve Barcelona 6 mağlubiyetle ikinci sırayı paylaşıyorlar.

Baştan sona çekişmeli giden müsabakada Shane Larkin 32 sayıya imza attı ve maçın en skorer oyuncusu oldu. Tibor Pleiss ise 13 sayıyla Larkin’e destek oldu. Efes’te çift hanelere ulaşan başka oyuncu olmadı. Ev sahibi Real Madrid ise Trey Thompkins 15 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Sergio Llull 13, Facundo Campazzo ise 10 sayı buldu.