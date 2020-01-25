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MAÇ SONUCU | Akhisarspor 0-1 Bursaspor | TFF 1. Lig
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Akhisarspor 0-1 Bursaspor | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında Süper Lig'i hedefleyen iki takım bir araya geldi. Bursaspor deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti ve kritik üç puanın sahibi oldu. Akigolar'ın ıslıkladığı Seleznyov, Bursaspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

25 Ocak 2020 00:37

TFF 1. Lig’deki Süper Lig yarışını yakından ilgilendiren maçta Akhisarspor, evinde Bursaspor’a mağlup oldu: 0-1. Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 57. dakikada eski Akhisarsporlu Seleznyov attı. Ukraynalı yıldız, 88. dakikada ise ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Akhisarlı taraftarlar, kulübün Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kazandığı dönemin yıldızı olup geçen sezon olaylı bir şekilde takımdan ayrılarak önce Malaga’ya, ardından Bursaspor’a imza atan Seleznyov’u top her ayağına geldiğinde ıslıkladı. Ligde şampiyonluk hedeflerken 5 maçtır galibiyete hasret kalan Akigo, bu skorla 28 puanda kaldı.

Üzülmez ile gelen seri…

Yeşil-siyahlı taraftarlar, maç sonrası bazı futbolculara tepki gösterdi. Bursaspor ise Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 33 yaptı.

Bursaspor’da lisansları maç öncesi çıkan yeni transferlerden Serdar Özkan ve Tayfur Bingöl ilk 11’de forma giyerken Kerem Can Akyüz ve kaleci Emrullah Şalk yedek kulübesinde oturdu.

STAT: Spor

HAKEMLER: Yasin Kol, Deniz Turgut, Anıl Usta

AKHİSARSPOR: Gökhan, Tolga, Alperen, Cocalic, Kadir, Aykut, Bjarnason (Dk. 77 Hadzic), Burhan, Çekdar (Dk. 61 Bertuğ), Erhan (Dk. 61 Muhammet Reis), Cikalleshi

BURSASPOR: Çağlar Şahin, Tayfur, Sedat, Anıl, Onur, Shehu (Dk. 90 Atanasov), Burak, Özer (Dk. 73 Aykut), Emirhan (Dk. 65 Recep), Serdar Özkan, Seleznyov

GOL: Dk. 57 Seleznyov (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Alperen, Cocalic (Akhisarspor), Tayfur, Anıl, Seleznyov, Çağlar Şahin, Shehu (Bursaspor)

KIRMIZI KART: Seleznyov (57 ve 88’de gördüğü sarı kartlarla)

Son güncelleme 00:37 | 25 Ocak 2020
Akhisarspor bursaspor tff 1.lig Yevhen Seleznyov
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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