MAÇ ÖZETİ İZLE: Fenerbahçe Başakşehir maç özeti!

Fenerbahçe Vedat Muriqi ve Max Kruse’nin golleri ile Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe Başakşehir maçını izleyemeyenler için maç özetini yayıncı kuruluş yayınladığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir’i konuk etti. Nefes kesen karşılaşmada Fenerbahçe sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Başakşehir bu sonuçla 36 puanda kaldı. Fenerbahçe ise puanını 37 yaparak rakibini geride bıraktı.