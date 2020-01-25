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MAÇ ÖZETİ İZLE: Fenerbahçe Başakşehir maç özeti!
Süper Lig

MAÇ ÖZETİ İZLE: Fenerbahçe Başakşehir maç özeti!

Fenerbahçe bu akşam evinde Başakşehir'i ağırladı. .nefes kesen maçta Fenerbahçe'nin üstün oyunu Başakşehir karşısında galibiyeti getirdi. İşte Fenerbahçe Başakşehir maç özeti ve golleri...

25 Ocak 2020 22:20

Fenerbahçe Vedat Muriqi ve Max Kruse’nin golleri ile Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe Başakşehir maçını izleyemeyenler için maç özetini yayıncı kuruluş yayınladığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir’i konuk etti. Nefes kesen karşılaşmada Fenerbahçe sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Başakşehir bu sonuçla 36 puanda kaldı. Fenerbahçe ise puanını 37 yaparak rakibini geride bıraktı.

Son güncelleme 22:20 | 25 Ocak 2020
Başakşehir Fenerbahçe maç özeti özet izle
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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