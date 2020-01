Kawhi Leonard’ın kariyerindeki ilk triple double performansı!

NBA’de geride bıraktığımız gecede 22 takım sahneye çıktı. Kawhi Leonard’ın 33 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle kariyerinin ilk triple double performansını sergilediği maçta Los Angeles Clippers, Miami Heat’i 122-117 mağlup etti. Leonard’a 22 sayıyla Landry Shamet destek verirken, Heat’te Jimmy Butler’ın 20 sayı, 8 ribaund ve 7 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Kawhi 1st career triple-double

Kawhi Leonard (33 PTS, 10 REB, 10 AST) scores 30+ PTS for the 7th consecutive game and the @LAClippers win in Miami! #ClipperNation pic.twitter.com/qrW1PABgpM

— NBA (@NBA) January 25, 2020