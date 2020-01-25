Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti ve golleri izle

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında bu akşam Kasımpaşa ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası sonunda gülen taraf 2-1’lik skor ile Alanya olurken goller Papiss Cisse ve Salih Uçan’dan geldi. Kasımpaşa’nın tek golünü ise Quaresma kaydetti. Kasımpaşa Alanyaspor maçından önemli dakikaları, geniş maç özeti ve golleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA ALANYASPOR ÖZET

KASIMPAŞA’DA 6 YENİ TRANSFER 11’DE

Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşısında 11'de başladı. Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yeni oyuncularına ağırlık verdi. Lacivert-beyazlılarda teknik sorumlu Erkan Çoker, takıma devre arasında katılan Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Ndongala ve Tarkan Serbest'e forma şansı verdi.

Teknik Sorumlu Erkan Çoker’in Alanyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11 şu şekilde: Fatih, Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tarkan, Quaresma, Ndongala, Hajradinovic, Koita

MAÇTAN DAKİKALAR (İlk yarı)

24. dakikada sol taraftan Bakasetas'ın kullandığı kornerde kale önünde Junior Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndongala'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Morafana'da kaldı.

34. dakikada sol taraftan Bakasetas köşe vuruşunda içeri orta yaptı. Kale önünde Caulker'ın kafa vuruşunda topu önünde bulan Cisse yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+1. dakikada Junior Fernandes'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Nsakala'nın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İHA