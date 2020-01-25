Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: ‘Allah Gençlerbirliği’nin yanındaydı’

Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Gaziantep’de Teknik Direktör Marius Sumudica, “Bu mağlubiyeti hak etmedik” dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Bugün bu mağlubiyeti hak etmedik. Rakibimizin ilk yarıda net fırsatlar yakalayamadı. Oyunun sonunda risk aldığımızda birkaç fırsat yakaladı. 17 yıllık kariyerimde bugün olanlar başıma gelmemişti daha önce” dedi.

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1-0 Gaziantep FK Gençlerbirliği Gaziantep maçı ile Süper Lig`de 19. hafta heyecanı başladı. Ev sahibi Alkaralar, sahadan 1-0`lık galibiyetle ayrıldı ve kritik üç puanın sahibi oldu. VAR`ın damga vurduğu maçta Gençlerbirliği, VAR ile bir penaltı kazandı, Gaziantep`in ise iki golü VAR ile geçersiz sayıldı. İlgili Haberi Oku

VAR’ın müdahil olduğu pozisyonları değerlendiren Sumudica, “Penaltıyı kaçırdık. Daha sonra kaleciden dönen topta golü bulduk. Muhammet biraz içeri girmiş penaltı öncesinde. VAR'a gitti hakem ve golü iptal etti. Sonrasına Kana Bıyık çok büyük bir hata yapıp penaltıya sebebiyet verdi. Kalecimiz topa dokunmasına rağmen çıkaramadı. Sonrasında bir gol bulduk. Bence santimetre bile değildi. 10 milimetre belki ofsayt, belki ofsayt değil. Bugün Allah Gençlerbirliği'nin yanındaydı. Onlar şanslıydı. Bizim kazanmamızı istemedi” ifadelerini kullandı.

‘Yaşanan depremden dolayı çok üzgünüm’

Akşam saatlerinde Elazığ merkez üslü 6.8 şiddetindeki depreme de değinen Sumudica, “Bugün yaşanan depremden dolayı çok üzgünüm. Umarım can kaybı yoktur. Geçmiş olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.